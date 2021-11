Aktion Föhrer Blütenmee(h)r : Auf Föhr: 5000 Quadratmeter gegen das Insektensterben

Der Föhrer BUND hat in diesem Jahr knapp 5000 Quadratmeter Einsaatfläche auf der Insel realisiert. Eine Weiterführung in 2022 wird angestrebt.

Föhr | Hand legten am Dienstagnachmittag Wyks Bürgermeister Uli Hess und der Präsident des Föhrer Rotary-Clubs, Hark-Ocke Hinrichsen, am Regenrückhaltebecken nahe des Wyker Flugplatzes an. Dort galt es, wie die Stadt Wyk mitteilt, eine Infotafel zu installieren, die auf das Projekt Blütenmee(h)r des Föhrer Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) hinweist. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.