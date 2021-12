Weihnachten auf den Inseln : Föhrer Weihnachtsschmaus: Eine kulinarische Zeitreise durch den Norden

Weihnachtstraditionen halten sich oft jahrelang, was das Essen angeht, wurden jedoch über die Jahre durch gesellschaftliche Auswirkungen, die verschiedensten Speisen aufgetischt.

Föhr/Amrum | Mit dem Blick auf die vielen Vorbestellungen, die in der Schlachterei Wriedt über einige Meter in Tüten nebeneinander hingen war eines klar: „An Weihnachten wird hoch geschmauset", wie es nach alter Tradition an Heiligabend üblich ist. Reis mit Milch und Weizenmehl-Pudding Magere Erntejahre, Armut, Viehseuchen und persönliche Schicksalsschläge: ...

