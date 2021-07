Föhr-Urlaub mit Kindern : Wyk landet bei Abstimmung über die sechs familienfreundlichsten Reiseziele am Meer auf Platz drei

Die Insel Föhr konnte mit vielen kindgerechten Angeboten punkten.

Wyk/Föhr | Um die für Familien am besten geeigneten Reiseziele an der deutschen Küste zu finden, hat der Ferienhausanbieter FeWo-direkt zu einer Online-Abstimmung über die familienfreundlichsten Reiseziele am Meer aufgerufen. Sechs Ferienorte waren schließlich in die engere Wahl gekommen und bei der abschließenden Abstimmung kam Wyk auf den dritten Platz. Wei...

