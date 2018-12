Föhr : 80 000 Euro in das Wyker Stromnetz investiert

Störanfällige Kabel werden ausgetauscht. Die Arbeiten sollen noch vor Weihnachten abgeschlossen sein.

von ib

14. Dezember 2018, 17:19 Uhr

Die Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) erneuert kurzfristig rund 850 Meter Stromkabel im Wyker Stadtgebiet. Noch vor Weihnachten, so teilt das Unternehmen mit, sollen in der Feldstraße, der Süderstraße, der Königsstraße sowie der Mühlenstraße die in den zurückliegenden Wochen von Störungen betroffenen Stromkabel ausgewechselt werden.

„Vor dem Hintergrund der Stromausfälle in den vergangenen Wochen haben wir beschlossen, die Kabelauswechselungen vorzuziehen und noch in diesem Jahr umzusetzen“, erklärt Sönke Nissen, Leiter des zuständigen Netzcenters in Niebüll. „Unser Ziel ist es, durch die Erneuerung der störungsanfälligen Stromkabel das Risiko von Folgefehlern und weiteren Ausfällen auf ein Minimum zu reduzieren. Im Fachjargon sagen wir, dass das Netz in Unruhe gekommen ist. Mit der Erneuerung der Kabelstrecken bringen wir wieder Ruhe ins Netz“, informiert Nissen.

„Um die Arbeiten noch vor Weihnachten abzuschließen und möglichst wenig in die Oberflächen einzugreifen, führen wir diese überwiegend in geschlossener Bauweise durch“, erläutert der zuständige Projektleiter Matthias Feddersen. Dazu werde das sogenannte „Horizontalbohrspülverfahren“ eingesetzt. Dabei wird in drei Metern Tiefe ein Bohrkanal freigespült. In diesen wird dann während des Zurückfahrens des Bohrkopfs gleichzeitig ein Leerrohr eingezogen. In dieses Leerrohr wird im letzten Schritt dann das neue Stromkabel eingezogen

Die Stromversorgung in Wyk sei während der gesamten Zeit uneingeschränkt sichergestellt, da für die Montagearbeiten keine Abschaltungen erforderlich seien, betonen die SH-Netz-Mitarbeiter. „Wir möchten die Anwohner jedoch um Verständnis bitten, dass es im Zuge der Arbeiten zu möglichen Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen kann“, sagt Sönke Nissen.