74 Testungen am Montagmorgen : Nach zwei positiven PCR-Tests im Inselkindergarten: Große Corona-Testaktion auf Amrum

Nachdem es im Inselkindergarten zwei positive PCR-Tests gegeben hatte, mussten alle Betroffenen am Montagmorgen zum PCR-Test. Der Kindergarten bleibt zunächst bis Dienstag geschlossen.

Amrum | Weil es in der vergangenen Woche zwei positive PCR-Testergebnisse im Amrumer Inselkindergarten gegeben hatte, wurde das das Team der Praxis an der Mühle am frühen Montagmorgen vor eine logistische Herausforderung gestellt. Weiterlesen: Zahl der Infizierten auf Amrum und Föhr steigt Am Freitagabend sei die Praxis vom Gesundheitsamt des Krei...

