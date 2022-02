Föhr historisch : 70 Jahre FSV: Als der Verein deutsche Farben in der DDR vertrat

Aus einem Streit um Fahrkosten entstand der Fußball-Sport-Verein Wyk (FSV). Dieser feiert 2022 sein 70-jähriges Bestehen.

Wyk auf Föhr | 70 Jahre ist es her, dass sich der aus dem Wyker Turnerbund hervorgegangene Fußball-Sport-Verein Wyk (FSV) gegründet hat. In einer kleinen Serie lässt Gründungsmitglied Horst Rothe die Historie Revue passieren. Die Fahrten zu Punktspielen auf dem Festland verursachten erhebliche Kosten, was zum Streit zwischen dem Vorstand des Wyker Turnerbunds und ...

