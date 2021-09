Bergwaldprojekt auf Amrum : 50 Freiwillige aus ganz Deutschland setzten sich für Walderhalt auf Amrum ein

Am Sonntag, 19. September, startet das Bergwaldprojekt auf Amrum in die 20. Runde. Zwei Wochen lang werden Teams aus 25 Freiwilligen für je sieben Tag die Jungbäume pflegen und von Brombeersträuchern befreien.

Amrum | 2001 startete die Neubepflanzung der Wälder von Amrum in Kooperation mit dem Verein Bergwaldprojekt – einem Verein, der sich bereits seit 1987 dem Waldumbau und -pflege, der Moorwiedervernässung sowie dem Biotop- und Artenschutz verschrieben hat. In diesem Jahr findet das Projekt auf Amrum bereits zum 20. Mal statt. An 70 Einsatzorten in ganz D...

