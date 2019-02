Föhr : 36 Stunden durchgearbeitet

„Ein mulmiges Gefühl“: Wyks damaliger Wehrführer Peter Jensen koordinierte während der Schneekatastrophe vor 40 Jahren die Einsätze auf der ganzen Insel.

Das Jahr 1978 war für die Wyker Freiwillige Feuerwehr sehr turbulent verlaufen, hatte sie doch ihren 100. Geburtstag feiern können. Dass dieses abwechslungsreiche Jahr noch dramatisch mit einer Schneekatastrophe zu Ende gehen würde, ahnte Wehrführer Peter Jensen noch nicht, als er sich am 30. Dezember 1978 kurz vor Mitternacht auf den Weg zu seiner Wyker Backstube machte. „Der 31. Dezember war in meinem Betrieb stets ein Großkampftag, galt es doch die vielen Vorbestellungen besonders für frische Berliner zu erfüllen. Als junger Bäckermeister mit wenigen Angestellten hatte ich alle Hände voll zu tun“, schildert Jensen. Der Schneefall hatte zwar den Weg von Alkersum nach Wyk stark behindert, doch während der Arbeit dachte er nicht weiter daran.



Das Auto steckt in einer Schneewehe







Katastrophenschützer ist selbst eingeschneit





Dies änderte sich wenige Stunden später, als seine Frau von der Oevenumer Meierei aus anrief, vor der sie auf dem Weg nach Wyk hinter einem in einer Schneewehe festgefahrenen Auto mit ihrem Wagen gestrandet war. Mit Mühe und Not gelang es Jensen, seine Frau und den Sohn aus ihrer misslichen Lage zu befreien und nach Wyk zu befördern, wo sie beim Abpacken der Bestellungen mithelfen mussten.Peter Jensen war aber auch klar geworden, dass die Schneesituation ein Eingreifen notwendig machte. „Ich wandte mich an den damaligen, in Goting wohnenden Wyker Bürgermeister Peter Schlotfeldt, der für den Katastrophenschutz verantwortlich war“. Schlotfeldt, der komplett eingeschneit war, übertrug Peter Jensen die Einsatzleitung, was diesem mulmig war. Als Ehrenbeamter habe er eigentlich keine Entscheidungen mit möglichen finanziellen Konsequenzen fällen können.

Zwischenzeitlich war der Verkehr im wesentlichen zum Erliegen gekommen und der Busverkehr eingestellt, erinnert sich Jensen. Die Mitarbeiter des Wyker Bauhofes seien zunächst etwas zögerlich gewesen, seinen Anweisungen zu folgen, doch schließlich hätten sie damit begonnen, die wichtigsten Strecken mit Hilfe des mit einem Schneeschieber ausgerüsteten Unimogs zu räumen. Da der Wyker Maschinenpark sehr überschaubar und für solch einen Einsatz wenig vorbereitet war, wurden von Bauunternehmern und Landwirten Frontlader requiriert.



Die vergessene Schneefräse







Den Landrat ausgetrickst







Arzt muss zu einer Geburt weit draußen am Deich





Da hatte Peter Jensen einen Geistesblitz: „Als Mitglied des Kurausschusses der Stadt hatte ich schon vor etwa zwei Jahren von der Beschaffung eines neuen Gerätes gehört, zu dem eine Schneefräse gehörte. Kein Mensch, nicht einmal der Vorarbeiter, erinnerte sich an diese Fräse, die dann tatsächlich in der alten Ziegelei gefunden wurde. Dieses Gerät hat dort die ganze Zeit gestanden und war noch kein einziges Mal benutzt worden“. Das Problem war nur: Die Zapfwelle passte nicht. Doch Kurt Rascher gelang es innerhalb von zwei Stunden, eine passende Zapfwelle zu schmieden und mit Hilfe dieser Fräse ging das Räumen der wichtigsten Straßen einfacher vor. Im alten Feuerwehrhaus, dem heutigen Jugendzentrum, war die Einsatzzentrale, von der aus Peter Jensen, sein Stellvertreter Jürgen Hartmann und der gesamte Führungsstab die Einsätze zu koordinieren versuchten.Besonders gut erinnert sich Peter Jensen noch an einen Telefonanruf aus Husum vom Landrat, dem obersten Einsatzleiter im Kreis: „Hier ist Dr. Petersen, die Schneefräse muss unbedingt auf das Festland gebracht werden.“ Die Wyker Fräse war offensichtlich das einzige Gerät dieser Art im ganzen Kreis Nordfriesland. Nachdem er Conrad Zorn, den damaligen Geschäftsführer der Wyker Dampfschiffs-Reederei, eingeschaltet hatte, konnte Jensen dem Landrat aber glaubhaft versichern, dass der Transport dieses Gerätes von Wyk zum Festland zu diesem Zeitpunkt unmöglich sei.Jensen kann sich heute noch an pausenlose Einsätze der Schneeräumer, an die Wegbahnung für Dr. Edel, der zu einer Geburt weit draußen am Deich musste und viele Einzelheiten mehr erinnern, auch daran, dass er sich nach etwa 36 Stunden im Einsatz endlich ausruhen konnte.