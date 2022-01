Corona auf den Inseln : 2G+ in der Gastronomie: Das sagen Föhrer Betriebe dazu

Ab Mittwoch, 12. Januar, soll in Schleswig-Holstein die 2G+ Regel auch für die Gastronomie eingeführt werden. Wir haben uns umgehört, wie die Föhrer Restaurants dazu stehen.

Avatar_shz von Dania Isabell Martin

11. Januar 2022, 18:01 Uhr

Ab Mittwoch, 12. Januar, soll in Schleswig-Holstein die 2G+ Regel auch für die Gastronomie eingeführt werden. Wir haben uns umgehört, wie die Föhrer Restaurants dazu stehen.

Da die Zahl der Neuinfektionen rasant weiter ansteigt, haben die Mitglieder der Bund-Länder-Konferenz am Freitag, 7. Januar, neue Maßnahmen beschlossen, um die neue Omikron-Variante zu bremsen – das gilt auch für die Gastronomie. Geimpfte sollen sich dann, wenn sie noch nicht geboostert sind, zusätzlich testen lassen bevor sie ein Lokal betreten. In Schleswig-Holstein soll diese Regel am Mittwoch, 12. Januar, in Kraft treten.

Wenn sich die Lage nochmal verschärft, werden wir vermutlich nicht öffnen. Angestellte der StattBar

Die Maßnahmen betreffen auch die Föhrer Lokale. Die StattBar in Wyk nimmt die Änderung gelassen. „Alle Menschen sind sehr gut vorbereitet“, erklärt eine Angestellte. Bisher habe die Kontrolle mit der CovPassCheck-App gut funktioniert, die Gäste hätten meist schon Impfzertifikat und Personalausweis bereitgehalten. Deshalb machen sie sich wegen der neuen Testregelung keine großen Sorgen – lange sind sie davon auch nicht betroffen. Das Café verabschiedet sich am 15. Januar in die Winterpause, die, abhängig von der Infektionslage, voraussichtlich Mitte Februar andauert. „Wenn sich die Lage nochmal verschärft, werden wir vermutlich nicht öffnen.“

Wir wollen alle nur gesund bleiben und gut durchkommen. Betreiberin der Osteria Rustica

Auch die Betreiberin der Osteria Rustica in Wyk sieht kein Problem mit der neuen Regelung und hat sie bereits am Freitag vergangene Woche eingeführt. „Es tut uns allen nicht weh, wenn wir eine Maske tragen und uns testen lassen.“ In ihrem Restaurant wird ebenfalls per App am Eingang kontrolliert oder, wenn die Gäste am Tresen bestellen. Wer kein digitales Impfzertifikat hat, sollte seinen Personalausweis dabeihaben, damit alle sicher essen können. „Wir wollen alle nur gesund bleiben und gut durchkommen“, meint die Insulanerin.

Es geht ja keiner mit Test zum Kaffee trinken. Kirsten Clausen, Betreiberin des Café Kohstall

Das Café Kohstall hat aufgrund der Maßnahmen hingegen seine Winterpause um eine Woche vorgezogen. Bei Restaurants würden die Gäste diese Hürde sicherlich noch auf sich nehmen, meint Betreiberin Kirsten Clausen. Bei ihrem Lokal sei das aber nur schwer vorstellbar. „Es geht ja keiner mit Test zum Kaffee trinken." Wann sie wieder öffnet, ist auch für Betreiberin abhängig vom weiteren Pandemiegeschehen und damit noch unklar.

Auch interessant: Oevenumer Backstube Mengel schließt alle Filialen auf Föhr