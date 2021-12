Auf Amrum und Föhr : 2G und 2G+: Was derzeit für Restaurants, Hotels und Bars gilt

In der Innengastronomie gilt nicht 2G-plus, sondern „nur“ 2G. Darauf weist die Föhr Tourismus GmbH (FTG) noch einmal ausdrücklich hin.

Föhr | Wer an Silvester, Neujahr und darüber hinaus essen oder etwas trinken gehen möchte oder in einem Hotel einchecken möchte, muss folgende Corona-Regeln beachten: In der Innengastronomie gilt nicht 2G-plus, wie der Insel-Bote fälschlicherweise in seiner gedruckten Ausgabe berichtet, sondern „nur“ 2G. Darauf weist die Föhr Tourismus GmbH (FTG) noch ein...

