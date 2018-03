Dritte Auflage: Föhr im Fokus : 25 Glücksorte stehen zur Auswahl

Auf der Zielgeraden: Abstimmung bei Fotowettbewerb der Föhr Tourismus GmbH läuft noch bis zum 8. April.

von ib

10. März 2018, 17:30 Uhr

Die dritte Auflage des Fotowettbewerbs der Föhr Tourismus GmbH (FTG) befindet sich auf der Zielgeraden. Seit Mai des vergangenen Jahres waren die schönsten Inselaufnahmen für den FTG-Fotowettbewerb unter dem Motto „Mein persönlicher Glücksort“ gesucht worden. Nun ist die Online-Abstimmung freigeschaltet. Bis einschließlich 8. April können alle Interessierten ihre Stimme unter www.fotowettbewerb.foehr.de abgeben und damit die drei Gewinnerbilder küren. Zur Wahl stehen 25 Aufnahmen, die zuvor eine Jury unter allen Einsendungen ausgewählt hatte. Der Gewinner darf sich über ein Wochenende für zwei Personen auf Föhr freuen.

Auch in seiner dritten Auflage richtet sich der Fotowettbewerb „Föhr im Fokus“ an Profi- und Hobbyfotografen sowie Föhr-Liebhaber, die sich auf fotografische Entdeckungsreise begeben und die vielfältigen Facetten der Insel zum Motto „Mein persönlicher Glücksort“ in eindrucksvollen Bildern zum Ausdruck bringen sollten. „Dass die Insel glücklich macht, beweist die Vielzahl der eingereichten Motive. Vom spontanen Urlaubsschnappschuss bis hin zu fotografisch hochwertigen Aufnahmen ist auch in diesem Jahr wieder alles dabei“, sagt FTG-Geschäftsführer Jochen Gemeinhardt.

Die Teilnahme an der Online-Abstimmung ist noch bis zum 8. April unter www.fotowettbewerb.foehr.de. möglich. Hier kann jeder mit bis zu fünf Stimmen seine Favoriten auswählen. Dem Gewinner mit den meisten Stimmen winkt ein Föhr-Wochenende für Zwei. Auf den Zweitplatzierten wartet eine Nacht im Schlafstrandkorb, der Dritte gewinnt ein Candle-Light-Dinner für zwei Personen auf Föhr, kündigt die FTG in einer Pressemitteilung an. Demnach stehen alle 25 Voting-Bilder nach Beendigung der Abstimmung auch in diesem Jahr wieder als Bildschirmschoner auf der Seite des Fotowettbewerbs zum Download zur Verfügung.