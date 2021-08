Katastrophe auf Amrum und Föhr : Sommer 1925: Am gleichen Tag werden große Teile von Norddorf und Boldixum durch Feuer zerstört

Es war eine Unglücksserie, die sich für lange Zeit ins Gedächtnis der Insulaner eingebrannt hat: Am 17. August 1925 vernichteten Feuer viele Häuser auf Amrum und Föhr.

Norddorf/Wyk | Das Fernsehen zeigt in diesen Sommerwochen erschreckende Bilder von brennenden Wäldern und Inseln sowie Häusern in Südeuropa und Nordamerika und vermittelt die menschliche Ohnmacht vor der elementaren Feuergewalt. Aber ähnliches haben am 17. August 1925 auch die Bewohner der Inseln Föhr und Amrum erlebt, als zuerst in Norddorf das große, reetgedeckte ...

