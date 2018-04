Oldsumer Barden : 121 Jahre und kein bisschen leise

Am kommenden Montag stellt der Männergesangverein Föhr-West sein neues Programm vor. Mitglieder blicken auf eine lange Geschichte zurück.

von Peter Schulze

29. April 2018, 09:00 Uhr

Bevor am kommenden Montag, 30. April, in Oldsum ab 22 Uhr in den Mai getanzt wird, präsentiert der Männergesangverein Föhr-West (MGV) im „Ual fering Wiartshüs“ sein aktuelles Programm und die Theatergruppe Nieblum führt ihr neues Stück „Kreuzfahrt im Schweinestall“ auf. Seit einigen Jahren hat der MGV-Vorsitzende Hark Riewerts diese alte Tradition des „Öffentlichen Abends“ wieder aufleben lassen, die früher in fast allen Insel-Dörfern gepflegt wurde und Theaterstücke mit Gesang verband. Rund zehn Lieder werden die Sänger präsentieren, darunter das neu einstudierte „Vater unser“ von Hanne Haller, friesisches Liedgut wie „Somer inj“ oder „Min Jehann“ oder den Shanty „Kari waits for me“.

Unter den Sangesbrüdern tummeln sich heute Mitglieder von ganz Föhr, auch zwei Wyker sind dabei. Das war in dem am 22. Oktober 1896 von neun Männern aus Oldsum und Toftum als „Westerlandföhrer Männergesangverein von 1896“ gegründeten Chor nicht immer so. Mitsingen durften anfangs nur Männer aus Oldsum und Süderende, ab etwa 1900 wurden auch Dunsumer akzeptiert. Erst ab den 1960-er Jahren waren dann auch Utersumer dabei. Anders als heute war die Aufnahme in den ersten Jahrzehnten kein Selbstläufer: So mussten Anwärter an einem Übungsabend vorsingen und die Sänger stimmten im Anschluss in geheimer Wahl ab. Zudem war regelmäßiges Erscheinen bei den Proben Pflicht, andernfalls drohte der Ausschluss. Bis in die 1930-er Jahre wurden diese Rituale gepflegt, erst nach dem Zweiten Weltkrieg – in beiden Kriegen war die Singerei zum Erliegen gekommen – wurde das Prozedere aufgelockert.

Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte der Chor noch in seinem Gründungsjahr an Heiligabend in der Süderender St.-Laurentii-Kirche. Bereits im Jahr darauf erlebte der „Gemütliche Abend“ (gemüütelk inj), das bis heute gepflegte Traditionsfest der Sänger am Sonnabend vor dem dritten Advent, seine Premiere. „Wir gehören zur Laurentii-Kirche und mittlerweile auch zum Museum“, sagt Riewerts. Ein Kontakt, der seit der Eröffnung des Museums Kunst der Westküste im Juli 2009 von beiden Seiten intensiv gepflegt wird. Für den Chor schließt sich damit ein Kreis, denn Auftritte in Alkersum gehörten für die Sangesbrüder schon kurz nach ihrer Gründung zum Programm. „Tourneen“ durch die Föhrer Gasthöfe führten den Chor auch immer wieder in das Alkersumer Tradtitionslokal „Grethjens Gasthof“.

Aktuell zählt der MGV mehr als 40 aktive Sänger, von denen einige seit mehr als sechs Jahrzehnten dabei sind, und etwa ebenso viele passive. Seine Hochzeit erlebte der Chor ab Mitte der 1980-er Jahre mit mehr als 50 Mitgliedern. Seinerzeit löste sich der Alkersumer Gemischte Chor „Frohsinn“ auf und viele Sänger wechselten zum MGV. Der hat dennoch Nachwuchsprobleme: Immerhin liegt der Altersdurchschnitt etwa bei 60 Jahren und viele Sänger befinden sich im siebten oder achten Lebensjahrzehnt.

Seit 14 Jahren steht Hark Riewerts, Sangesbruder seit 1988, an der Spitze des Chores. Er folgte Paul Bahns im Amt, der zuvor ebenfalls 14 Jahre die Geschicke geleitet hatte. Stolz sei er darauf, Vorsitzender zu sein, sagt Riewerts. Immerhin erfülle der Chor eine wichtige soziale Aufgabe: „Die Mitglieder setzen sich aus allen Schichten zusammen, soziale Schranken zählen nicht mehr.“ Auf knapp 20 Auftritte kommen die Sänger im Jahr. Mehr sollen es nicht werden, das Hobby nicht in Stress ausarten. Höhepunkte sind stets das Singen an Weihnachten und zur Konfirmation in Süderende sowie die Museumsnacht in Alkersum. Dazu kommen alle zwei Jahre das Inselsingen der Föhrer Chöre und alle drei Jahre wechselseitig auf Föhr und Amrum das Chorfest „Frisia Cantat“. Dann treffen sich die Friesisch singenden Chöre aus Nebel und Norddorf sowie von Föhr neben dem MGV die Feer Ladies und bis zu seiner Auflösung auch der Gemischte Chor Nieblum. Schließlich treten die Sänger an drei Heimatabenden in Utersum und Oldsum auf. Und die Sänger sind reisefreudig, wenn auch nur alle fünf Jahre. In diesem Rhythmus gehen sie auf Tour, waren in Berlin, Bremen und zuletzt an der Ostsee, in Marlow in Mecklenburg-Vorpommern.

Die musikalische Verantwortung trägt seit 1996 Roluf Hennig. Er löste Harald Nissen ab, der den Taktstock zuvor rekordverdächtige 41 Jahre geschwungen hatte. „Alles, was ich an Musik kenne und kann, habe ich bei meinem Vorgänger gelernt“, sagt der Chorleiter, der zuvor 20 Jahre lang Tanzmusik aufgelegt, selbst nie in einem Chor gesungen und auch das Dirigieren nicht gelernt hatte.

Als eines der obersten Ziele nennt Hennig den Erhalt des friesischen Liedguts. „Sonst gehen diese Lieder irgendwann verloren.“ Und so besteht das jeweilige Programm stets aus mehreren Blöcken. Der erste beinhaltet mit Friesisch, Plattdeutsch und Hochdeutsch drei Sprachen der Insel. Dazu kommen häufig ein maritimer Block mit einer Mischung aus Neuem mit Altem und schließlich weltliche Lieder. Hier kann Modernes auch auf Klassik treffen. Die Mischung sei wichtig, betont der Chorleiter, und so gehören neben Shantys und traditionellen Liedern auch Peter Maffays „Tabaluga“ oder Songs von Santiano dazu. Doch längst nicht alles, was geprobt wird, kommt am Ende auch zur Aufführung. „Du merkst schnell, ob die Sänger das wollen oder nicht. Manches sitzt nach vier Übungsabenden, und manches wird gar nicht verinnerlicht.“

Die jährliche Zusammenstellung des Programms legt ein Liedausschuss fest, dem der Vorstand und je zwei Vertreter der vier Stimmen angehören. Anders als sein Vorgänger, der das Programm jährlich festlegte, geht es unter der Führung von Roluf Hennig demokratischer zu. Zu Beginn der Proben-Saison werden Vorschläge gesammelt und schließlich eine Auswahl festgelegt. Am ersten Probenabend erfahren auch die Sänger das Saison-Programm. Ein Verfahren, das sich bewährt hat. „Wir suchen immer sechs bis acht Lieder aus, meistens schaffen wir nur vier“, sagt der musikalische Chef. Das Problem: Da neue Mitglieder nachkommen, müssen auch ältere Lieder regelmäßig neu überarbeitet und geprobt werden. Zum Repertoire gehören noch heute Stücke, die der Chor bereits im 19. Jahrhundert vorgetragen hat.