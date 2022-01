Großprojekte in Itzehoe : Inefa, Parkdeck, Coriansberg: Semmelhaack-Vorhaben kommen voran

Die Bauanträge sind eingereicht – und in diesem Jahr soll schon viel Sichtbares passieren.

18. Januar 2022, 05:52 Uhr

Das Gerüst für das Bauschild steht, am Zaun hängt bereits das Schild eines Abbruchunternehmens. Auf dem Inefa-Gelände an der Brunnenstraße will das Elmshorner Wohnungsunternehmen Semmelhaack in diesem Jahr bereits deutlich vorankommen. Dasselbe gilt bei zwei weiteren Itzehoer Projekten: Die Bauanträge für den Coriansberg und das Parkdeck in der Brunnenstraße seien ebenso eingereicht wie für Inefa, sagt Semmelhaack-Prokurist Arne Parchent.

Drei Gebäude sollen entstehen auf der Brachfläche am Coriansberg, wo früher ein Edeka-Markt stand. In zwei Häusern abseits der Straße entstehen 16 Wohnungen, teils öffentlich gefördert. Der Bau direkt am Coriansberg soll 30 Wohngruppen-Zimmer aufnehmen, dafür sei ein langfristiger Mietvertrag mit den Glückstädter Werkstätten geschlossen worden, so Parchent. „Darauf freuen wir uns sehr, weil wir diese Plätze dringend brauchen“, sagt Andreas Glatte, Leiter der Glückstädter Werkstätten. Dieses Angebot der besonderen Wohnform, wie es das Bundesteilhabegesetz nennt, sei eine Kompensation für vorhandene Plätze, die wegen einer „notwendigen Anpassung der Bausubstanz“ verlagert werden müssten.

Interesse an Feuerwehr-Gelände

Auch an der benachbarten Fläche der Feuerwache hat Semmelhaack weiterhin Interesse, wie Parchent sagt. Weil die Stadt auch dieses Areal untersuche, um die Platznot der Fehrs-Schule zu beenden, warte das Unternehmen ab, stehe aber Gewehr bei Fuß: „Wir würden dort gern weitermachen, um das Quartier rund zu machen.“

Im zweiten Halbjahr 2023 soll der erste Abschnitt am Coriansberg fertig sein, und dasselbe Ziel besteht für das Parkdeck Brunnenstraße. 56 Wohnungen sind in dem Neubau geplant, die Größe beginnt bei knapp 50 Quadratmetern, weil auch hier ein Teil öffentlich gefördert wird. Wenn die Baugenehmigung vorliege, sollen die Arbeiten laut Parchent schnell beginnen.

Kooperation mit Glückstädter Werkstätten

Früher gab es die Idee, auf diesem Areal ein Boarding-Haus zu errichten beispielsweise für Studenten oder Auszubildende, die eine Unterkunft auf Zeit brauchen. Das soll nun auf dem Inefa-Gelände entstehen, Semmelhaack plant 45 kleine Apartments mit Bad und Pantryküche. Ein anderes Gebäude soll 30 Zimmer für Wohngruppen der Glückstädter Werkstätten aufnehmen – damit werde das Angebot erweitert und die Warteliste abgebaut, erläutert deren Leiter Glatte. Dafür braucht es die Zustimmung des Kreises, die Gespräche laufen: „Wir sind in Verhandlungen und sehen dem positiv entgegen. Wir gehen alle davon aus, dass es kommen wird.“

Insgesamt elf Gebäude soll das neue Quartier auf dem Inefa-Gelände umfassen, 133 Wohnungen sollen so geschaffen werden, wie alle anderen nur zur Vermietung. Möglichst vor dem Sommer möchten die Investoren mit dem Abriss beginnen: „Alles bis auf die Zwirnerei wird da verschwinden“, sagt Parchent. In der Umgebung hätten Gutachter bereits den Zustand der Nachbargebäude dokumentiert. Umgesetzt werde das Vorhaben dann in mehreren Abschnitten, wenn der Bebauungsplan geändert und der Bauantrag genehmigt sei. Bei der Zwirnerei muss es schnell gehen: Schon im kommenden Jahr wolle ein Steuerberater auf zweieinhalb Stockwerken einziehen, anderthalb Geschosse warteten noch auf die passende Nutzung.

Bei dem markanten Bau redet der Denkmalschutz mit, „ein großes Thema sind die Fenster“, sagt Parchent. Sie seien 100 Jahre alt, energetischer Standard gleich Null. Das Unternehmen lasse gerade ein Musterfenster mit modernen Werten bauen, dann sei zu klären, ob der Denkmalschutz dies akzeptiere. Ansonsten müsse von innen gedämmt werden. Insgesamt sei die Zwirnerei mit ihren Stilelementen wie Industriesäulen oder einem alten Aufzug eine „hochspannende“ Aufgabe, sagt der Semmelhaack-Prokurist: „Wir freuen uns darauf.“