In Flensburg erstochene Mireille: Viele Fragen, kaum Antworten

Sondersitzung im Sozialausschuss zum Fall der in Flensburg erstochenen 17-jährigen Mireille

von shz.de

22. März 2018, 21:47 Uhr

Die Landtagsabgeordneten hatten gestern in einer überraschend anberaumten Sondersitzung des Sozialausschusses viele Fragen zur tödlichen Messerattacke auf die 17-jährige Flensburgerin Mireille B. Doch die meisten blieben unbeantwortet. Das zeichnete sich bereits im öffentlichen Teil der Sitzung ab, und auch im nicht öffentlichen Teil gab es offenbar keine Erkenntnisse, ob das Jugendamt möglicherweise fehlerhaft reagiert hat.

Flensburgs Bürgermeisterin Simone Lange wies mit stoischer Routine auf den Datenschutz hin, auf das laufende staatsanwaltliche Verfahren und auf die Drohung eines Anwaltes, den die Mutter der getöteten Mireille engagiert habe, um deren Persönlichkeitsrechte posthum zu wahren. Zudem gelte für den in Untersuchungshaft sitzenden Freund – einen 18-jährigen Flüchtling aus Afghanistan – die Unschuldsvermutung. „Gerade als Behörde müssen wir da vorbildlich handeln“ , so Lange gegenüber unserer Zeitung.

Nicht einmal der Name der privaten Jugendhilfeeinrichtung, die für Mireille zuständig war, durfte genannt werden. Und ob der Freund vom gleichen Verein betreut wurde, wollten weder Lange noch die Leiterin des Flensburger Jugendamtes , Karen Welz-Nettlau, mitteilen. Nur soviel: Man habe mit dem Träger in vielen Jahren die „besten Erfahrungen“ gemacht. Wann der zuletzt kontrolliert wurde, konnte das Sozialministerium nicht sagen.

Ob es üblich sei, 16-Jährige aus schwierigen sozialen Verhältnissen allein in einer Wohnung unterzubringen oder ob es sich um eine Einzelfallentscheidung gehandelt hat, wollte de SPD-Sozialpolitiker Wolfgang Baasch wissen – keine Antwort. Selbst auf die Frage ob sich in jüngster Zeit das Auftreten des Mädchens – Nachbarn berichten, sie trug plötzlich ein Kopftuch – geändert habe, wurde ausweichend geantwortet. „Wir bekommen laufend Meldungen aus Schulen, von Ärzten und Nachbarn und merken sofort, wenn etwas nicht in Ordnung ist.“ Das wurde von Abgeordneten, die sogar Parallelen zum Fall Friesenhof sehen, zumindest in Zweifel gezogen.

Nach Informationen unserer Zeitung sind mit dem Opfer und ihrem Freund weit über das geforderte Maß hinaus intensive Gespräche geführt worden – einzeln, aber auch als Paar. Laut Hilfeplan steht Jugendlichen, die in eigener Wohnung leben, eine wöchentliche Mindestbetreuungszeit von zehn Stunden zu. Bei Bedarf – etwa wenn es zu besondern Vorfällen kommt – kann die Zeit aufgestockt werden. Ob dieser Extra-Bedarf im Fall des Opfers, das schon als 16-Jährige in einer eigenen Wohnung lebte, gegeben war, wollten die Abgeordneten wissen. Keine Antwort. Dabei hat die Leitende Oberstaatsanwältin Ulrike Stahlmann-Liebelt erst gestern bestätigt, Mireille habe in der Vergangenheit mindestens einmal die Polizei wegen Bedrohung um Hilfe gerufen. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass sie einen Notruf abgesetzt, bei Befragung durch die Polizei aber auf eine Anzeige verzichtet habe, so die Juristin. Zum Obduktionsergebnis gab es auch zehn Tage nach der Tat bislang noch keine Aussage.

Vor der Sitzung hatte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner auf die Frage, ob der Teenager womöglich aus Kostengründen nicht stationär, sondern in eigener Wohnung betreut wurde, geantwortet: „Wir hören, dass solche Kostenfragen eine größere Rolle spielen in Schleswig-Holstein, als das vielleicht angemessen ist.“ Heimbetreuung ist um ein Vielfaches teurer.

Für Gesprächsstoff sorgte zudem, „dass ausgerechnet die SPD ihre Flensburger Parteigenossin und Nahles-Konkurrentin Lange vor den Ausschuss zitierte“, wie Anita Klahn (FDP) berichtete.

In der Versöhnungskirche in Harrislee bei Flensburg nahmen gestern in einem bewegenden Trauergottesdienst viele Menschen, darunter Angehörige und Freunde, Abschied von Mireille. Man sei fassungslos, traurig und voller Fragen, sagte der Pastor.