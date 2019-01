Kreistag Nordfriesland : Zwischen Föhr und Schleswig

Wechsel an Grünen-Spitze: Esther Drewsen ist Uwe Schwalm gefolgt.

von hn

07. Januar 2019, 15:40 Uhr

Husum | Wer neu im Kreistag ist, sollte schlagfertig sein. Manchmal muss man die vorbereitete Rede spontan ändern, um nicht die Worte der Kreistagsabgeordneten, die vorher an der Reihe waren, zu wiederholen – oder um auf deren Argumente einzugehen. Manchmal wird noch in der Sitzung der Wortlaut eines Beschlusses geändert. Dann gilt es, sich schnell per Blickkontakt oder flüsternd zu verständigen: Können wir da zustimmen?

Die Runde der Fraktionsvorsitzenden im Kreistag hat zum Jahresbeginn eine Änderung erfahren: Esther Drewsen ist neue Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Grüne (wir berichteten). Der langjährige Fraktionsvorsitzende Uwe Schwalm übertrug Esther Drewsen das Amt, nachdem er, wie er sagte, gesehen hat, „dass die Neuen das können“. Nun trete er beruhigt in die zweite Reihe zurück. Der 68-Jährige sitzt seit 1995 im Kreistag, zehn Jahre lang als Fraktionsvorsitzender der Grünen. Er will sich weiter um seine Herzensthemen Mobilität und Rufbus kümmern und bleibt dritter stellvertretender Landrat.

Von den acht Grünen-Abgeordneten sind sechs im Mai 2018 in den Kreistag gewählt worden, Esther Drewsen gehört dazu. „Argumente wie ,Haben wir immer so gemacht’ schrecken uns nicht, sondern ermutigen uns, auch mal andere Wege zu erkunden“, sagt die neue Fraktionsvorsitzende. Als Beispiel für neue grüne Wegmarken nennt sie das Thema Gemeinwohlökonomie.

Die Gemeinden Breklum und Klixbüll sowie einige Institutionen in Nordfriesland wollen ihr wirtschaftliches Handeln an den Prinzipien der Menschenwürde und Nachhaltigkeit ausrichten. Nun soll geprüft werden, ob sich diese Ziele auf den ganzen Kreis anwenden lassen. Drewsen ist Mitglied im Hauptausschuss sowie im Arbeits- und Sozialausschuss. „Da kommt schon viel Neues auf einen zu: Gespräche mit den anderen Fraktionen, immer wieder Kompromisse finden für eine breite Mehrheit, manchmal auch schmerzhafte“, berichtet sie.

Herzensthemen der 49-jährige Ärztin sind die Gesundheitsversorgung auf dem Land und Chancengleichheit für Menschen mit Einschränkungen aller Art. Drewsen wohnt in Alkersum auf Föhr und arbeitet wochentags in Schleswig als Oberärztin in der psychiatrischen Klinik.