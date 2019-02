Schwertransport in Husum : Zweiter Trafo für das Umspannwerk

In der Nacht zu heute soll der zweite Schwertransport vom Husumer Hafen nach Horstedt rollen.

Der erste Lauf war geglückt: Am Freitag hatte ein 76,5 Meter langer Schwertransportzug einen 285 Tonnen schweren Trafo zum neuen 380-kV-Umspannwerk Westküste nach Horstedt gebracht. In der Nacht soll nun ein zweiter Trafo geliefert werden. Der liegt bereits seit Freitag am Hafen und wartet dort auf den Weitertransport. Die Genehmigung für diesen war allerdings auf Montag, 11. Februar,datiert. Die Route für den zweiten Schwertransport entspricht der des ersten. Die führte über Deich- und Adolf-Brütt-Straße in die Bredstedter Straße und von dort über die Hauptstraße Richtung Horstedt auf die Umgehung.