Bauarbeiten auf Pellworm : Zweiter Abschnitt der L97 wird saniert.

Die Arbeiten mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 2,3 Millionen Euro beginnen am 16. März.

Avatar_shz von shz.de

04. März 2020, 17:56 Uhr

Pellworm | Nachdem der erste Bauabschnitt der L-97-Sanierung auf Pellworm im vergangenen Frühjahr auf der Insel Pellworm reibungslos abgearbeitet wurde, ist ab dem 16. März nun der nächste Abschnitt an der Reihe. Den Zuschlag haben, wie schon für den ersten Bauabschnitt, die SAW Schleswiger Asphaltsplitt-Werke erhalten. Sie hatten die Ausschreibung des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr SH gewonnen.

Die Eckdaten wurden nun im Rahmen einer Besprechung im Amtsgebäude bekanntgegeben. Projektleiter ist Gerhard Nörenberg (LBV.SH, Niederlassung Flensburg). Die Investitionssumme beträgt etwa 2,3 Millionen Euro. Der zu erwartende Aufwand beläuft sich auf etwa 7.400 Quadratmeter Asphaltarmierung, 8.678 Tonnen einzubauender Asphalttragdeckschicht, 4.600 Quadratmeter auszubringender Asphaltdeckschicht und 1.560 Kubikmeter zu verlegendes Bankettmaterial. Hinzu kommen der Einbau diverser Entwässerungsrinnen und -Schächte sowie Regenwasser-Abläufe.

Die besondere Herausforderung besteht darin, dass alle Materialien per Schiff auf die Insel verbracht werden müssen. Jedoch kann das Team um die Schachtmeister Pierre Jürgensen und Holger Dorok auf die gemachten Erfahrungen bei der Durchführung des ersten Sanierungsabschnittes zurückgreifen.

Ein Unterschied: Im Gegensatz zum a1ten Bauabschnitt, in welchem nur wenige Fräsarbeiten nötig waren, sind beim zweiten Teilbereich umfangreiche Arbeiten zur Abtragung der maroden Deckschichtarbeiten nötig. Diese beginnen am 16. März im Bereich Tilly bis zur Einmündung Ostersiel/Zufahrt Fähranleger (Bauabschnitt L97-060). Danach folgen die Abschnitte Waldhusen/Einmündung, Bupheverweg, Bupheverweg/Stölpe Alter Hafen und zum Schluss der Abschnitt Stölpe Alter Hafen/Tiefenwasseranleger. In diesem Bereich kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen, da aus bautechnischen Gründen die Verkehrsführung einspurig gestaltet werden muss und durch eine Lichtzeichenanlage geregelt wird.

Der Abschluss der gesamten Baumaßnahme ist für Mitte Juni terminiert, die Zu- und Abfahrt zum Tiefenwasseranleger sollen möglichst störungsfrei organisiert werden.