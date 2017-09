Husum : Zwei Verletzte nach Unfall

vergrößern 1 von 1 Foto: Christophe Gateau 1 von 1

24.Sep.2017

Am Sonntagmorgen wurden bei einem Verkehrsunfall in Husum zwei Personen verletzt. Der mutmaßliche Lenker des Unfallwagens versuchte nach der Kollision zu fliehen, kam allerdings nicht weit. Laut Polizeibericht dürfte er zur Unfallzeit stark alkoholisiert gewesen sein. Mehrere Zeugen meldeten der Einsatzleitstelle um 9.16 Uhr, dass in der Osterhusumer Straße ein mit mehreren Personen besetzter Pkw in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt sei. Der mutmaßliche Fahrer des Wagens und sein Beifahrer entfernten sich anschließend zu Fuß vom Unfallort. Polizeibeamte konnten den Fluchtversuch jedoch vereiteln. Am Unfallort stellten die Beamten dann fest, dass der Beschuldigte offenbar zwei weitere Fahrzeug-Insassen verletzt zurückgelassen hatte. Die Ordnungshüter alarmierten daraufhin unverzüglich den Rettungsdienst und übernahmen die Erstversorgung der Verletzten. Beide Insassen kamen im Anschluss mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Eine Überprüfung des Atemalkohols beim mutmaßlichen Fahrzeugführer ergab, dass dieser zum Zeitpunkt des Unfalls absolut fahruntüchtig gewesen sein dürfte. Zudem fanden die Beamten heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Beamten des Reviers Husum veranlassten eine Blutprobenentnahme. Gegen den 22-Jährigen wurde wegen verschiedener Delikte Strafanzeige erstattet.