Tönning : Zwei Verletzte auf der B5

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Am Donnerstagabend ereignete sich gegen 18.20 Uhr auf der B5 im Bereich Tönning ein Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein in Richtung Süden fahrendes Ehepaar aus Nordfriesland seinen silberfarbenen Opel Meriva abgebremst. Nachfolgende Fahrzeuge konnten auf diese Situation wohl nicht schnell genug reagieren. In der Folge fuhr eine 31-jährige Autofahrerin mit ihrem dunkelblauen Skoda Fabia auf; ein folgender roter Peugeot Citroen kam „millimeterscharf“ hinter ihr zum Stillstand. Ersthelfer griffen sofort ein; sehr schnell bildete sich ein Stau in beiden Richtungen. Die Polizei rückte mit vier Streifenwagen der umliegenden Wachen an. Eine Rettungsgasse wurde sofort freigehalten. Neben zwei Rettungswagen des Landkreises eilte auch das Notarzt-Einsatzfahrzeug herbei. Nach intensiver Vort-Ort-Behandlung durch Notarzt und Rettungsteam wurden sowohl die 31-jährige Mutter aus dem niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg als auch ihr siebenjähriger Sohn in Kliniken eingeliefert. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden, auch der Opel wurde schwer beschädigt. Die voll gesperrte B 5 wurde kurz nach 19 Uhr wieder freigegeben.