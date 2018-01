B200 in Immenstedt : Zwei Tote bei schwerem Unfall mit Bücherbus in Nordfriesland

vergrößern 1 von 1 Foto: Helmuth Möller 1 von 1

von Herbert Müllerchen

erstellt am 08.Jan.2018 | 21:02 Uhr

Immenstedt | Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Bundesstraße 200 in Höhe Immenstedt-Bahnhof (Kreis Nordfriesland). Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge stießen der nordfriesische Bücherbus und ein BMW bei voller Fahrt frontal zusammen. Vier Personen seien beteiligt gewesen, wie ein Sprecher der Polizei-Leitstelle erklärte. „Die Identität der beiden Toten, die in dem BMW saßen, ist noch nicht geklärt und auch zum Unfall-Hergang können wir noch nichts genaues sagen“, sagte der Sprecher weiter. Ein Sachverständiger sei vor Ort, die Lage sei sehr unübersichtlich.

Der Notruf ging gegen 18.12 Uhr bei der Leitstelle ein. Insgesamt waren acht Feuerwehrfahrzeuge, fünf Rettungswagen, vier Streifenwagen und 87 Einsatzkräfte aus Husum, Viöl und Immenstedt vor Ort.

„Der BMW ist vermutlich in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr und unter den Bus geraten. Er wurde nach dem Aufprall gut 50 Meter unter dem Bus verkeilt vor sich hergeschoben“, berichtete der Sachverständige Hark Brockstedt, der vermutet, dass die Klärung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Die beiden Insassen des Busses wurden schwer verletzt in Kliniken eingeliefert.

Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden an, die Bundesstraße ist voraussichtlich bis in den späten Abend gesperrt.

