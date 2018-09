Dramatischen Rettungsaktion : Zwei Senioren aus dem Schlick der Nordsee befreit

Die Urlauber waren bei St. Peter-Ording in der Nordsee – Höhe Tümlauer Bucht – bis über die Knie eingesunken.

von Hellmuth Möller

23. September 2018, 16:47 Uhr

St. Peter-Ording | Der Alarm erreichte die Einsatzkräfte am Sonnabend um 19.20 Uhr – und mahnte zur Eile. Zu diesem Zeitpunkt steckten zwei Urlauber weit draußen im Schlick der Nordsee fest und konnten sich selbst nicht mehr befreien. Einsatzkräfte der St. Peteraner Feuerwehr, der DLRG und des Rettungsdienstes des Landkreises rückten aus.

Vor Ort war es nicht nur ein Kampf gegen die hohen Nordseewellen, sondern auch einer gegen die einsetzende Dunkelheit, den peitschenden Regen und einen äußerst starken Wind. Eilig wurde von Ording aus das Luftkissenboot zu Wasser gelassen und preschte zu einem größeren Schlickfeld mitten in der Nordsee. In Höhe der Tümlauer Bucht waren die beiden Senioren bereits völlig entkräftet bis über die Knie im Schlick eingesunken – die Rettung kam sprichwörtlich in letzter Minute.

Da der Wind mittlerweile zu stark war, konnte das Luftkissenboot nicht zugleich die geretteten Personen und die Besatzung zurück transportieren; Feuerwehrmann Toni Thurm musste im Schlickfeld zurückbleiben und wurde auf der zweiten Tour eingesammelt. Während der dramatischen Rettungsaktion fuhr sich das Luftkissenboot aufgrund des äußerst starken Windes selbst fest und musste von Einsatzkräften freigezogen werden.

Wehrführer Norbert Bies zur dramatischen Situation vor Ort: „Eine Selbstrettung der beiden Urlauber war kaum möglich.“ An Land wurden die beiden Urlauber den wartenden Einsatzkräften übergeben; ein Kliniktransport war nicht notwendig.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?