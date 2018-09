Unfall bei Südermarsch : Zwei Schwerverletzte auf der B 5

Ein Wagen kommt auf der B 5 Höhe Südermarsch von der Straße ab und überschlägt sich.

von Helmuth Möller

13. September 2018, 18:26 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag-Nachmittag gegen 14.25 Uhr auf der Bundesstraße 5 Höhe Südermarsch.

Ein aus Richtung Husum kommender Wagen schleuderte aus noch ungeklärter Ursache aus einer Kurve und prallte gegen einen Wall. Der Audi A 80 überschlug sich und landete danach auf der Fahrerseite auf dem Asphalt. Dabei wurde der Fahrer ebenso wie seine Ehefrau schwer verletzt. Zwei Rettungswagen des Landkreises und die Polizei eilten an die Unfallstelle. Das Ehepaar wurde nach der Erstversorgung vor Ort in Kliniken eingeliefert, am Fahrzeug entstand Totalschaden.