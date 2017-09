Stadtrundgang bei Nacht : Zwei neue Nachtwächter für Husum

vergrößern 1 von 1 Foto: sp 1 von 1

Das Ehrenamt hat Nachwuchssorgen – doch für Husums Nachtwächter-Stadtführer gilt das nicht: Ihre Zahl ist gerade von drei auf fünf gestiegen. Mit Wolfgang Förster-Hahn und Harald Knoop haben Günter Sunder, Horst Köchling und Volker Springer, die schon seit mehr als zehn Jahre Gäste und Einheimische durch die nächtliche Storm-Stadt geleiten, gleich zwei neue Gesichter zur Unterstützung bekommen.

„Erfahrung mit Gästeführungen habe ich“, sagt Förster-Hahn, der im richtigen Leben Nationalpark-Betreuer ist. „Ins Watt geht man aber nur bei Tageslicht – und jetzt kann ich Besuchern auch in der dunklen Jahreszeit etwas vermitteln.“ Mit Knoop zusammen habe er vor vier Jahren bei der Volkshochschule eine Ausbildung zum Gästeführer gemacht und fühlt sich für die Aufgabe gut gerüstet. „Eine völlig neue Herausforderung – und man kann ja auch ganz anders aus sich herauskommen in der ,blauen Stunde‘ und Geschichten erzählen, die tagsüber nicht funktionieren, etwa vom Klabautermann oder ähnliches. Der Fantasie etwas freieren Lauf lassen.“

Dennoch versuchen Husums Nachtwächter, sich streng an die historischen Vorgaben zu halten: „Wir forschen ständig nach Unterlagen über die früheren Husumer Nachtwächter“, erzählt Volker Springer. So habe man jetzt in einem Buch von 1713 herausgefunden, dass damals Morgensterne statt Hellebarden als Abwehrwaffe getragen wurden – wie es im Königreich Dänemark üblich war, zu dem Husum einst gehörte. Und so gehen dieses Jahr alle Nachtwächter-Gästeführer mit einem Morgenstern auf ihren Rundgang. Ganz legal übrigens: „Um in der Öffentlichkeit mit einem solchen Gerät unterwegs zu sein, braucht man den kleinen Waffenschein“, so Horst Köchling. Der gelte allerdings nur für die Zeit der Rundgänge: „Nachmittags spazierengehen darf ich mit dem Morgenstern nicht.“

Die Kleidung sei ein Fantasie-Kostüm: „Das Aussehen soll sich natürlich an die frühere Ordnung anlehnen“, sagt Günter Sunder. „Gedeckte Farben – und natürlich ein Horn, das gehört dazu.“ Wie die während der Rundgänge brennende Laterne, die neben dem Torbogen am Alten Rathaus hängt, wo die Gästeführungen auch beginnen.

Übrigens gehen die Nachtwächter immer los, auch wenn kein Teilnehmer zur Führung erscheinen sollte. „Das ist aber nur sehr selten passiert“, sagt Sunder. Inzwischen sei die nächtliche Begehung ein fester Termin im touristischen Angebot der Storm-Stadt geworden.

Das bestätigt Jutta Albert, die Chefin der Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH: „Dieses Jahr bieten wir die Rundgänge daher auch erstmals durchgehend vom 5. September bis 19. Dezember an, jeden Dienstag ab 20 Uhr, ohne Pause im Herbst.“ Im März beginne dann die Frühjahrs-Saison. „Aber Gruppen-Sonderführungen gibt es die ganze Zeit, auch im Januar und Februar.“ Die können bei der Tourist-Information unter Telefon 04841/89870 gebucht werden.

Besonders beliebt sind diese Sonderführungen in der Adventszeit. Da hat auch Bürgermeister Uwe Schmitz seine erste Erfahrung mit den abendlichen Rundgängen gemacht. „Das war im Rahmen einer Weihnachtsfeier – und sehr unterhaltsam“, erinnert er sich. Als Verwaltungschef hat er aber noch weitere Verbindungen zu den Nachtwächtern, ist die Stadt Husum doch seit 2011 Mitglied in der europäischen Nachtwächter- und Türmerzunft – als einzige Stadt Schleswig-Holsteins neben Lübeck. So hat das Stadtoberhaupt auch schon Gelegenheit bekommen, die Nachtwächter der Storm-Stadt zum jährlichen Zunft-Treffen zu begleiten. Und zum Zeichen dieser Zugehörigkeit prangt zudem das Wappen der Zunft am Husumer Rathaus. Allerdings am alten.

von Stefan Petersen

erstellt am 02.Sep.2017 | 12:00 Uhr