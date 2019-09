Prüfung bestanden : Zwei Neue für die Bargener Fähre

Roland Sander und Jan Ingwersen verstärken ab sofort die 28 geprüften, ehrenamtlichen Fährleute des Bargener Vereins.

Avatar_shz von hn

01. September 2019, 15:37 Uhr

Bargen/Delve | Geschafft! Viele Stunden haben Roland Sander, Delve-Schwienhusen, und Jan Ingwersen aus Erfde für die Prüfung zum Fährmann vor dem Wasser- und Schifffahrtsamt Tönning gebüffelt.

500 Antworten für 500 mögliche Fragen in der theoretischen Prüfung mussten sitzen und 30 Bordtage als praktische Ausbildung auf der Bargener Fähre absolviert werden. Für das Bestehen der praktischen Prüfung mussten fehlerfreie Ab- und Anlegemanöver gefahren werden, und bei dem Ruf „Mann über Bord“ kam es darauf an, mit dem richtigen Manöver den über Bord gegangene Rettungsring in kürzester Zeit zu „retten“. Hier machten sich die vielen Übungsstunden mit erfahrenen Fährleuten bezahlt.

Für beide Prüflinge gab es keine Probleme. Sicher und gekonnt legten sie auch die praktische Prüfung ab. Die beiden Fährleute freuen sich jetzt auf ihre Einsätze mit der Fähre auf der Eider. Zur Zeit hat der Fährverein Bargener Fähre 28 geprüfte Fährleute, die im ehrenamtlichen Einsatz für den Betrieb der Fähre sorgen.