Ausstellung in Garding : Zwei künstlerische Sichtweisen auf das Wattenmeer

„Die einzige Qualität, die in der Kunst von Dauer ist, ist die persönliche Sicht der Welt“, zitiert Raimund Behrend gern den amerikanischen Maler Edward Hopper. Wie kontrastreich diese künstlerische Sicht ausfallen kann, dokumentiert die Ausstellung im Alten Rathaus in Garding: „Eine herbe Schönheit – unser Wattenmeer“ zeigt bis zum 14. September Werke von Karin Dreyer und Raimund Behrend, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten.

Anhand eines einzigen Linolschnittes gestaltet Karin Dreyer ihre Schlieren und Spuren im Watt immer wieder neu und aufregend anders: Das Ergebnis ist eine Serie von Drucken, deren Unterscheidungsmerkmale nicht nur in der Farbgestaltung, sondern auch in der Bearbeitung des Untergrundes offenbar werden, der mal zerknittert oder gewalzt, mal mit Hilfe von Transparentpapier verfremdet oder spiegelverkehrt gedruckt wurde. So besitzt jedes dieser aufwendig gestalteten Unikate seine ganz eigene Aura und individuelle Wirkung, führen Linien und Formen ein fesselndes Eigenleben, das von Werk zu Werk variiert.

Ganz anders die atmosphärisch geprägten Arbeiten von Raimund Behrend. Ihn fasziniert die Melancholie des Wattenmeeres mit seinen klaren Linien und strengen Formen. Bei seinen ausgedehnten Deichwanderungen auf Eiderstedt verinnerlicht der Künstler die endlose Weite dieser herben Landschaft, um ihr daheim im Atelier mit Ölkreide auf Bütten-Papier Gestalt zu verleihen. In reduzierter Farbigkeit von meist kühlen Grau- und Blautönen leben seine Bilder von dem diffusen, mystischen Licht, das nur hin und wieder einen verhangenen Himmel durchdringt und geheimnisvolle Spiegelungen auf das Watt zaubert. Die Einsamkeit seiner Wattenmeer-Landschaften ist von einzigartiger Magie und wird fast schmerzhaft spürbar, wenn eine einzelne Barke oder ein Haus auf einer Warft in der Ferne von menschlichem Leben künden.

Zwei Künstler, zwei Sichtweisen auf einen Lebensraum, der nicht nur Maler, sondern auch Dichter inspiriert hat. Da passte es perfekt, dass Ulla Knütel zur Vernissage aus ihrem neuen Roman „Süderoogsand“ las, dessen mysteriöse Geschichte ursprünglich auf den schottischen Hebriden spielt, von der Autorin ins Watten verlegt wurde.

Die Ausstellung im Alten Rathaus Garding ist bis zum 14. September zu sehen. Öffnungszeiten: donnerstags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr sowie dienstags von 10 bis 13 Uhr. Am 12. September ab 18 Uhr findet ein Workshop „Linolschnitt“ mit Karin Dreyer statt. Zur Finissage am 14. September spielt die Gruppe JugWater.