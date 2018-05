Ausstellung in Husum : Zwei Künstler, zwei Welten

In der Stadtbibliothek in Husum sind Werke von Ulla Schmidt und Jens Paulsen zu sehen.

von shz.de

09. Mai 2018, 13:00 Uhr

Unter dem Motto „Zwei Welten“ stellen die beiden Künstler Ulla Schmidt aus Uelvesbüll und Jens Paulsen aus Husum in der Stadtbibliothek eine Sammlung ihrer Werke vor. Dabei treffen hier tatsächlich zwei unterschiedliche Welten zusammen: So stehen die digitalen Bilder von Ulla Schmitt in Motiv, Technik und Stil in starkem Gegensatz zu den Bildern von Jens Paulsen in Collagetechnik, Malerei und Monotypie. Ulla Schmidt experimentiert mit den Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung und montiert in ihren Collagen Fotografien mit Oblaten zu kleinen Szenen einer künstlichen Welt. Dagegen benutzt Jens Paulsen häufig unebene Oberflächen, aus denen Gesichter, Köpfe, Figuren wie aus mysteriösem Nebel herauswachsen. Die Schau ist bis 31. Juli zu sehen.