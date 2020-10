Kriminalpolizei ermittelt : Zwei Einbrüche in Husum am Freitagabend

Beim Einbruch in ein Mehrfamilienhaus verschwand der Täter ohne Beute, in einer Parfümerie wurde Parfüm gestohlen.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

05. Oktober 2020, 11:33 Uhr

Husum | Gleich zwei Mal wurde am späten Freitagabend, 2. Oktober, in der Innenstadt eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter brach zwischen 22 und 22.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Wasserreihe eine Wohnungstür auf und durchsuchte Schränke und Taschen nach Diebesgut. Offenbar wurde der Einbrecher nicht fündig und flüchtete wieder über den Haupteingang in unbekannte Richtung. Ein weiterer Einbruch wurde um 23.16 Uhr in eine Parfümerie in der Krämerstraße verübt. Der unbekannte Täter schlug gewaltsam eine Scheibe der Eingangstür ein, betrat das Geschäft und verließ dieses nach knapp einer Minute wieder mit Parfüm als Beute. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Husum die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter Telefon 04841/8300.

Unser Blaulichtmonitor