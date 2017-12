Krippenspiel in Tating : Zwei Dreijährige machen mit

vergrößern 1 von 1 Foto: döh 1 von 1

Am Heiligen Abend heißt es in der Tatinger Kirche „Wenn Engel streiten“. Antje Klützke studiert derzeit das Krippenspiel mit den Kindern ein. Waren es im vergangenen Jahr nur fünf kleine Schauspieler, so haben sich in diesem Jahr 18 gemeldet. Die Älteste ist Kaja mit 13 Jahren, und die Jüngsten sind die Zwillinge Tomke und Jonne mit drei Jahren. Während Tomke ein Schäfchen spielt, das ausbüxt, darf Jonne mit einer Triangel das Spiel einläuten. Wer an Heiligabend um 17 Uhr keine Zeit für das Krippenspiel hat, darf am Freitag (22.) um 15 Uhr zur Generalprobe in die St. Magnus Kirche kommen.