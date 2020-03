Zwangswehr droht in Ockholm

Avatar_shz von hn

30. März 2020, 17:03 Uhr

ockholm | Bei guter Beteiligung am Feuerwehrfest, das noch vor der Corona-Krise stattfand, durfte Ockholms Wehrführer Timo Autzen zwei Personen besonders hervorheben: Marten Johannsen wurde für zehn aktive Jahre in der Ockholmer Wehr geehrt, während Max-Tade Jacobsen in die Ehrenabteilung verabschiedet wurde und gleichzeitig die Beförderung zum Löschmeister erhielt.

Sorge bereitet die Gemeinde, ob sie die Freiwillige Feuerwehr in dieser Form aufrecht erhalten kann. „Aktuell liegen wir genau einen Kameraden über der geforderten Mindestanzahl für eine freiwillige Wehr, und das ist kein wirklicher Puffer“, so Wehrführer Timo Autzen. Es fehle der Nachwuchs sowie eine Verbreiterung der Bereitschaft im „mittleren Altersbereich“, bestätigte auch Bürgermeisterin Claudia Weinbrandt die Notwendigkeit für neue Mitglieder.

Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Beide waren sich einig, dass man im Bekannten-, Freundes- sowie Familienkreis nach potenziellen Kameraden und gerne auch Kameradinnen Ausschau halten solle. Nur so könne die Freiwillige Feuerwehr weiter bestehen und müsste nicht in eine Zwangsfeuerwehr münden.

Im Hinblick auf die Einsätze im vergangenen Jahr konnte sich der Wehrführer wieder etwas entspannter zeigen: „Wir hatten acht Einsätze zu bestreiten, wovon vier Einsätze mit der Wehr aus Dagebüll gemeinsam absolviert wurden. Diese Kooperation klappt hervorragend und ist für uns nicht mehr wegzudenken.“

Ein besonderer Lacher blieb dem Wehrführer nicht erspart, als er von einem kleinen Einsatz vor seiner eigenen Haustür an Silvester berichtete. „Viele haben die Alamierung sicher erst für einen Scherz gehalten – aber auch beim Wehrführer kann so etwas passieren, und auch wenn wir den Schuppen selbst gelöscht bekommen haben, war ich über die Rückendeckung und das gute Gefühl der Unterstützung heilfroh“, schmunzelte Autzen.