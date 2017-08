Erlebnisbad Bredstedt : Zuversichtlich trotz magerer Bilanz

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

„Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ – Rudi Carells Gassenhauer wurde in diesem Jahr nur allzu oft zitiert. Davon kann auch der Chef des Erlebnisbades Bredstedt, Schwimm-Meister Bernd Ingwersen, ein Lied singen. „Geschätzt waren von Anfang Mai bis heute rund 30.000 Besucher da. Mir fehlen gut 7000, darunter die sonst so zahlreichen Urlauber. In 2016 waren es bis Ende August 37.000. Viele Regentage und kühles Wetter haben uns übel mitgespielt“, resümiert er. Die Sonnenliegen seien entgegen sonstiger Gepflogenheiten nur an zwei Tagen voll belegt gewesen. Einzig hielten die rund 100 Jahreskarteninhaber die Stange sowie die Frühschwimmer. Immer dabei sei auch Bürgermeister Knut Jessen.

Doch so negativ wie das alles klingt, will Ingwersen es doch nicht verstanden wissen. Die Wasserratten, die da waren, hätten ihren Spaß im stets 27 Grad warmen Wasser und in seinem Team sei ohnehin gute Laune angesagt. Erst letzte Woche hätten sich Urlauber aus Nordrhein-Westfalen, die auch vor einem Regenbad nicht bange waren, für die tolle Zeit bedankt, vor allem der guten Betreuung wegen. Auch Andrea Arendt, Pächterin des Kiosks, wurde gelobt. „Ja, es war die nach 16 Jahren schlechteste Saison für mich. Aber damit muss ich leben. Hauptsache die Gäste sind zufrieden“, sagt Arendt dazu. Unterstützt wird Ingwersen von seinem Stellvertreter, dem Schwimm-Meister Mike Martensen-Herpel, seit Saisonbeginn das erste Mal dabei, sowie an der Kasse durch Bärbel Rehder und Heike Jacobsen.

Bis zum 8. September gehe die Saison noch. Sollte Petrus wie im vergangenen Jahr noch warme Tage „nachschieben“, würde es auf jeden Fall Verlängerung heißen, nicht zuletzt auch der fehlenden Einnahmen wegen. Stefanie Lorenzen und ihre Familie, dabei Ehemann Jörg und die beiden Söhne Tim und Malte (12 und 9 Jahre) aus Risum-Lindholm, nutzten den sonnigen Dienstag, um sich abzukühlen. Es sei das zweite Mal in den Sommerferien, an dem sie die Bredstedter Einrichtung besuchten. „Bei dem Wetter müssen wir das nutzen. Montag geht die Schule wieder los“, berichtet sie. Zu den Stammgästen gehört auch die Langenhornerin Cayen Carstensen-Tramm. Für sie spiele Wetter keine Rolle, denn das Wasser sei ja warm. „Ich habe seit Mai jeden Tag meine 40 Runden geschwommen und war oft ganz allein. Das habe ich dann auch genossen“, berichtet sie.

Froh ist Ingwersen über die kontinuierlich laufenden Schwimmkurse, die er selbst als Leiter der Bredstedter Wasserwacht im DRK-Ortsverein anbiete. Montags und dienstags laufen Aquafit-Kurse mit insgesamt bis zu 40 Teilnehmern, dabei regelmäßig Blaujacken der Freiwilligen Feuerwehr Bredstedt. Gut angekommen sei das neu installierte Segeltuch am Kinderbecken, das im Bedarfsfall vor der Sonne schütze. „Ich freue mich, dass wir 2018 eine Waterclimbing-Wand haben werden. Die Arbeiten für die Installation werden noch im Herbst anlaufen“, erklärt der Schwimm-Meister. Er wünsche sich, dass noch mehr Spielgeräte angeschafft werden könnten. Doch die Stadt sei am Limit. Vielleicht erbarme sich der eine oder andere Sponsor. Zu denken sei vielleicht auch an eine Crowdfunding-Aktion. Ansonsten arbeite er immer enger mit den Lehrkräften der Gemeinschaftsschule zusammen. Bis einschließlich Sonntag (3. September) ist das Bad täglich von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet, danach von 13 bis 19 Uhr, je nach Wetterlage auch länger. Info unter Telefon 04671/3183.