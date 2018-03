100 Tage im Amt : Zurück zur klassischen Jugendarbeit

Husums Biss-Leiter Lars Wulff freut sich, wie gut der Jugendtreff angenommen wird. Er lechzt wie sein Team aber auch nach ein bisschen Normalität, denn manche Probleme sind nach wie vor ungelöst.

Seit Dezember ist Lars Wulff Leiter des städtischen Kinder- und Jugendzentrums Biss. Das war davor wiederholt in die Schlagzeilen geraten – nicht zuletzt, weil Wulffs Vorgänger Bernd Biermann beklagt hatte, er und sein Team erführen bei der Betreuung jugendlicher Migranten zu wenig Unterstützung. Das Problem ist auch noch nicht vom Tisch, doch Wulff richtet den Blick nach vorn.

Die ersten 100 Tage sind um – wie fühlt es sich aktuell an, Leiter des Biss zu sein?

Die Herausforderungen sind größer, als ich dachte. Wir sind derzeit etwas weiter weg von der klassischen Jugendarbeit und allem, was dazugehört. Es gibt konkrete Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, aber nicht nur wir, sondern die Gesellschaft als Ganzes. Aber hier bei uns treten sie deutlich zutage.

Also sind die alten Probleme, mit denen auch Ihr Vor-Vorgänger gekämpft hat, noch nicht vom Tisch?

Sagen wir mal so: Bernd Biermann hat richtigerweise erkannt, dass wir für unsere jugendliche Migranten mehr personelle Kapazitäten brauchen. Eine halbe Stelle haben wird ja auch bewilligt bekommen. Und darüber sind wir sehr froh. Was mein Vorgänger allerdings nicht wissen konnte, ist, dass sich auch die Qualität der Arbeit geändert hat. Als vor zwei Jahren die ersten jugendlichen Flüchtlinge hier ankamen, waren die – in Anführungszeichen – recht gut versorgt. Sie gingen in die Schule, hatten ein Dach über dem Kopf und kamen hierher, um ihre Freizeit zu genießen. Mittlerweile sind diese Jugendlichen 18, 19 Jahre alt und – trotz aller Bemühungen – nicht mit ausreichend Deutsch-Kenntnissen ausgestattet. Für viele reicht es nicht, um eine Ausbildung zu beginnen. Und jetzt sind diese jungen Menschen eben hier. Das sollen sie auch. Aber was machen wir jetzt mit ihnen? Wo bleiben sie? Die können ja nicht noch in fünf Jahren hier am Kicker stehen.

Sie sprechen von einer Staffelübergabe?

Ja, es geht darum, wer sie nach uns an die Hand nimmt. Ich glaube im Übrigen, dass jene jugendlichen Migranten, die vor zwei Jahren herkamen, es am schwersten haben. Sie sind teilweise allein hergekommen und oft in mehrfacher Hinsicht gekniffen.

Das ist also nach wie vor das drängendste Problem?

Ja, und die zentrale Frage lautet, wie geht es weiter? Wir können diesen jungen Menschen keine Lehrerstelle anbieten. Das Biss ist ja einmal eingerichtet worden, weil man das Gefühl hatte, die offene Jugendarbeit laufe nicht mehr so. Es gab ein neues Konzept, mehr Beratung und Spiele. Inzwischen ist das Biss wieder ein ganz normales Jugendzentrum, und dafür haben wir viel zu wenig Platz.

Wie viele Menschen kommen denn täglich ins Biss?

Also in Spitzenzeiten haben wir hier bis zu 50 Jugendliche. Aber schon mit 20 ist das Haus gut gefüllt. Und mit 30, 40 wird es richtig eng. Wenn man mich fragen würde: Wollt ihr das alte Haus der Jugend wiederhaben, würde ich spontan Ja sagen. Aber die Lösung wäre das auch nicht. Wir machen hier eine besondere Arbeit, eine, die außer uns derzeit keiner macht. Wir stellen hier ja nicht nur Kicker hin, sondern leisten Beziehungsarbeit. Und da dürfen wir uns auch mal selbst auf die Schulter klopfen, denn das machen wir ziemlich gut.

Was muss geschehen, damit sich für Sie und für die Jugendlichen etwas ändert?

Klar, wir könnten eine ganze Stelle fordern, aber die bekämen wir eh nicht durch, und in der Sache würde es auch nichts ändern. Viel wichtiger ist, dass es jemanden gibt, der die Jugendlichen über ihre Zeit im Biss hinaus an die Hand nimmt und schaut, wo es einen Praktikumsplatz oder eine Lehrstelle gibt. Das können wir einfach nicht mehr leisten.

Sie wirken jetzt aber nicht so, als hätten Sie die Freude an der Arbeit verloren?

Nee, das hab’ ich auch nicht. Ich arbeite gern hier, noch dazu mit einem tollen Team, das nach den Wirren der Vergangenheit jetzt wieder loslegen will. Vieles ist liegengeblieben und soll nachgeholt werden.

Ideen gibt es wahrscheinlich genug?

Ja, aber bisher hatten wir alle Hände voll mit Arbeit zu tun.

Sie sind schon lange in der Jugendarbeit – was sind die wichtigsten Veränderungen, die Sie in all den Jahren wahrgenommen haben?

In bin wirklich erstaunt, dass unser Jugendzentrum wieder so angesagt ist – auch bei heimischen Jugendlichen. Nach dem Einzug des Smartphones hatten wir ja schon befürchtet, dass überhaupt keiner mehr kommt. Umso mehr freue ich mich, wie wir hier angenommen werden – auch wenn die Jugendlichen, wie wir alle, heute sehr Bedürfnis-orientiert sind. Lindenstraßen-Clubs werden wir hier sicher nicht mehr gründen.

Wagen Sie einen Ausblick, wie Jugendarbeit in zehn Jahren aussehen könnte?

Ich glaube, die Menschen stehen heute zusehends unter Druck. Das gilt auch für Kinder und Jugendliche und deshalb glaube ich, dass wir künftig noch mehr beratend und betreuend arbeiten werden, um das aufzufangen und in einer offenkundig immer komplizierteren Welt Hilfestellungen zu geben.