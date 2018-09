Bredstedt : Zum Jahresende entfallen Fördermittel

Vorstandsvorsitzender der Tondern-Stiftung schlägt eine Dreiteilung des 18.000 Euro-Finanzloches auf Amt, Gemeinde Reußenköge und Stadt Bredstedt vor.

von rah

20. September 2018, 13:26 Uhr

Die einst von der Aktiv-Region Nord als Anschubfinanzierung für den Tondern-Treff (Osterstraße) gezahlten jährlichen Fördermittel von 18.000 Euro – sie waren auf drei Jahre von 2016 bis 2018 begrenzt– entfallen zum Jahresende. Darüber informierte Dr. Edgar Techow, Vorstandsvorsitzender der Elsbeth-und-Werner-Tondern-Stiftung in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Amtes Mittleres Nordfriesland. „Wäre es vorstellbar, diese Summe künftig auf drei Schultern zu verteilen, nämlich Amt, Gemeinde Reußenköge und Stadt Bredstedt mit je 6.000 Euro?“ , lautete seine Frage. Bürgermeister Dirk Albrecht habe bereits vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates Reußenköge Zustimmung signalisiert.

„Im Endeffekt profitieren neben der Stadt alle Gemeinden des Amtes und die amtsfreie Kommune Reußenköge von der öffentlichen Einrichtung“, so Techow weiter. „Sie läuft dank der Mitarbeiterinnen Dörte Stöber und Margret Werth sehr gut.“ Die Einrichtung sei ein echter Treffpunkt für Senioren aus dem Amtsbereich geworden. „Das soll in Zukunft auch so bleiben.“ Techow: „Ohne Kümmerinnen wäre der Tondern-Treff nicht denkbar.“

Grundsätzlich werde alles, beispielsweise die jährliche Zuwendung zu den Seniorenfahrten in Höhe von 10.000 Euro, sowie Personalkosten aus dem Stiftungsvermögen und den Einkünften aus Mieten der Wohnanlage finanziert. Künftig kämen weitere Mieten für einige Wohnungen aus dem gegenüberliegenden im Bau befindlichen Objekt hinzu, die die Stiftung erworben habe. Auch die Gemeinde Reußenköge habe Wohnungen dort gekauft, um sie vorrangig ihren Senioren zur Verfügung zu stellen, die von der Infrastruktur der Stadt profitieren möchten.



Meinungen





„Grundsätzlich bin ich für eine finanzielle Beteiligung. Die Einrichtung ist gut und sinnvoll“, erklärte Gremiumsmitglied und Sönnebülls Bürgermeister Christian Christiansen.

„Ich tue mich etwas schwerer, denn es war doch vorher bekannt, dass die Mittel irgendwann wegfallen. Die Einrichtung ist gut, aber es geht mir um das Prinzip“, so Bürgermeister Olde Oldsen (Langenhorn).

„Auch ich bin dafür. Es ziehen immer mehr ältere Bürger nach Bredstedt und sie nutzen den Treff intensiv“, meinte Peter Reinhold Petersen (Bürgermeister Bordelum).

„Ich brauche detaillierte Zahlen, also Einnahmen und Ausgaben und Besucherzahlen“, so Claudia Weinbrandt (Bürgermeisterin Ockholm) – und Tim Friedrichsen (Drelsdorf) sowie Claus Lass (Breklum) stimmten ihr zu. „Heute kommen wir nicht weiter“, so Ausschussvorsitzender Reiner Hansen. Entschieden werden soll nach Vorlage weiterer Informationen.