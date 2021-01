Zum Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus : Zum 27. Januar: Stolpersteine erinnern an die ermordeten Juden von Friedrichstadt

Etliche Familien wurden im Zweiten Weltkrieg deportiert und starben in den Vernichtungslagern. Auch in Husum und Bredstedt gibt es Stolpersteine.

Friedrichstadt | Die Erinnerung an sie schlummert in Archiven oder wird in den Köpfen der wenigen noch lebenden Menschen bewahrt, die sie kannten. Sechs Millionen Juden aus ganz Europa sind während des Terror-Regimes der Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 mit sta...

