Vor der Kommunalwahl : Zukunftsstadt bis Gewerbegebiet

Die Gemeinden des Amtes Nordsee-Treene vor der Kommunalwahl: Die Bürgermeister berichten über Probleme und Chancen.

von Patricia Wagner

25. März 2018, 13:00 Uhr

Am 6. Mai sind alle Bürger dazu aufgerufen, bei der Kommunalwahl für die neue Gemeinde- oder Stadtvertretung in ihrer Kommune zu stimmen. Auch im Amt Nordsee-Treene wird über die Zusammensetzung der Selbstverwaltung entschieden. Welche der Bürgermeister stellen sich erneut zur Wahl? Was hat sich in den vergangenen Jahren getan? Wo liegen die Hauptprobleme und Bedürfnisse der Gemeinden? Und welche Schwerpunkte gibt es für die Zukunft? Wir haben die Bürgermeister gefragt. Heute: Teil 2.



Bauboom in Friedrichstadt





Seit 2013 ist Eggert Vogt Bürgermeister Friedrichstadts. „Und ich trete auch diesmal wieder an“, erklärt der 65-Jährige. Vogt ist seit vier Jahrzehnten in der Gemeindevertretung aktiv, davon fungierte er zehn Jahre als Vize-Bürgermeister.

Für die 2500-Einwohner-Stadt haben sich so einige Türen geöffnet, die in den nächsten Jahren weiter aufgestoßen werden sollen. So nehme Friedrichstadt am Projekt Zukunftsstadt teil und wurde in das Städtebauförderungs-Programm aufgenommen. Das soll natürlich weiterentwickelt werden, so Vogt. Darüber hinaus sind die Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule ein großes Thema an der Gracht. Die Arbeiten sind in vollem Gange, allerdings muss in Sachen Turnhallen-Neubau noch einiges passieren. „Die alte Halle der Gemeinschaftsschule ist abgängig“, sagt Vogt. Apropos Neubau: Auch ein neues Feuerwehrgerätehaus soll es geben, da das alte verschiedene Auflagen nicht mehr erfüllt. Ausgebaut werden sollen auch diverse Straßen und Fußwege sowie der

Spielplatz Seebüll.



Koldenbüttel will mehr Gewerbe





Rund drei Kilometer weiter nordwestlich, im benachbarten Koldenbüttel, ist Detlef Honnens seit fünf Jahren der Gemeinde-Chef. „Diese Legislaturperiode bewerbe ich mich auch nochmal für dieses Amt“, sagt der 68-Jährige. „Aber dann ist Schluss. Ich denke, dass ich dann mit Mitte 70 nicht mehr so viel Vitalität aufbringen kann, wie ich sie heute verspüre.“ Von 2008 bis 2013 hatte Honnens eine Pause eingelegt, davor war er zehn Jahre in der Gemeindevertretung aktiv. Rund 950 Einwohner hat Koldenbüttel. Ganz oben auf der Agenda steht die Fertigstellung des Bildungs- und Dorfgemeinschaftszentrums mit angegliederter Feuerwehr. Das 800.000-Euro-Projekt soll Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Noch tue sich Koldenbüttel schwer, Gewerbe anzusiedeln, so Honnens. Dieses Thema soll jetzt in Angriff genommen werden. Auch der Fertigstellung der 380-kV-Leitung, die quer durch die Gemeinde führt, fiebere man entgegen. Zu den Zukunftsthemen gehöre neben dem Ausbau des Glasfasernetzes auch die Entwicklung von Baugebieten.



Seeth: Überplanung der Kaserne im Fokus







Betreuung steht in Schwabstedt ganz oben







In Ramstedt soll es neue Wohnungen geben





Acht Kilometer weiter Richtung Südosten liegt die 600-Einwohner-Gemeinde Seeth. „Nein ich werde nicht wieder zur Wahl antreten“, erklärt Bürgermeister Peter Dirks. „Fast 18 Jahre sind genug, jetzt will ich mich um meine Enkelkinder kümmern.“ Eine der wichtigsten Aufgaben sei, die Überplanung des Geländes der ehemaligen Stapelholmer Kaserne voranzutreiben, damit sich auch in Seeth Gewerbe ansiedeln kann. „Und klar, schnelles Internet brauchen wir auch. Da müssen wir dran bleiben“, meint der 57-Jährige.Etwas mehr als vier Kilometer sind es, wenn man von Seeth aus ins nördlichere Schwabstedt fährt. Seit 2013 ist Jürgen Meyer hier Gemeinde-Oberhaupt und ebenso lange Mitglied der Gemeindevertretung. Der 70-Jährige tritt erneut zur Wahl an. Wie auch Friedrichstadt ist Schwabstedt Bedarfszuweisungs-Empfänger, so könne die 1350-Einwohner-Gemeinde den Haushalt nicht ausgleichen, macht Meyer deutlich. „Das begrenzt den Gestaltungsrahmen für die Gemeindevertretung. Trotzdem haben die Ausschüsse in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet und bewiesen, dass mit wenig Mitteln viel erreicht werden kann.“ Zu Schwabstedts Zukunftsthemen zähle insbesondere die Sicherung der Kinderbetreuung wie zum Beispiel die Stützung des Waldkindergartens. Doch auch die Themen Mobilität (Rufbus), medizinische Versorgung, Seniorenbetreuung, eine starke Feuerwehr und die Sicherung der Versorgung des täglichen Bedarfs stehen oben an. Geplant sei, die Attraktivität der Flussbadeanstalt und der Freilichtbühne Holbek wieder zu steigern. „Die Lebensqualität im Ort soll weiter erhöht werden. Denn nur, wenn die Infrastruktur aufrecht erhalten und weiterhin verbessert wird, bleiben und kommen junge Familien.“ Dazu gehöre auch die Ausweisung eines Neubaugebietes.Viel Unruhe herrschte in den vergangenen Monaten in der 450-Einwohner-Gemeinde Ramstedt, die nicht einmal zwei Kilometer von Schwabstedt entfernt liegt. Zuletzt ist Bürgermeister Jörg Hansen aus gesundheitlichen Gründen von seinem Posten zurückgetreten, und sein Stellvertreter Holger Schefer wurde im Dezember zum neuen Gemeinde-Chef gewählt. Und Schefer, der seit 2003 in der Gemeindevertretung mitarbeitet und zwölf Jahre stellvertretender Bürgermeister war, tritt auch wieder zur Kommunalwahl an.

Auf die Frage, welche Themen in Ramstedt am dringendsten angepackt werden müssen, antwortet der 61-Jährige: „Die Fertigstellung der gemeindeeigenen Wohnungsanlage und der Anbau ans Dörpshuus, um mehr Bereich für die Feuerwehr zu schaffen – das ist uns besonders wichtig.“ Auch ein neues Baugebiet wird anvisiert. Darüber hinaus soll die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt und die Gemeindestraßen repariert werden.



Oldersbek setzt auf Eigenständigkeit





Neun Kilometer weiter nördlich ist Oldersbek mit seinen rund 700 Einwohnern zu erreichen. Auch Hans-Joachim Müller, der seit sieben Jahren die Fäden in der Hand hält, will wieder zur Wahl antreten. Der 68-Jährige ist seit 25 Jahren in der Gemeindevertretung aktiv. „Unsere Hauptprobleme wurden meistens positiv gelöst“, erklärt er. „Uns ist ganz wichtig, dass der kommunale Kindergarten mit zur Zeit 35 Kindern erhalten bleibt, genauso wie der Dörpsloden.“ Ziele seien außerdem, Bauland für bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und die Zukunftsthemen? „Wir wollen die Abwasserentsorgung in professionelle Hände, sprich an den Wasserverband Treene, geben. Die Dorfstraße soll saniert und jeder Haushalt an das Breitband-Netz angeschlossen werden.“