Hattstedt : Zufahrt bleibt ein Ärgernis

Der Schulverband hat Sanierung des Weges zur Aula und Kindertagesstätte beschlossen. Probleme bereiten parkende Autos. Sie blockieren die Feuerwehr.

von shz.de

04. April 2018, 08:00 Uhr

Die marode Zufahrt zur Kindertagesstätte, zur Aula der Jens-Iwersen-Schule (wir berichteten) sowie die dortige Parksituation beschäftigte einmal mehr den Bau- und Bewirtschaftungsausschuss des Hattstedter Schulverbandes auf seiner Sitzung.

Grundsätzlich bestätigte das Gremium den bereits im Schulverband gefassten Beschluss, die Zuwegung zeitnah zu sanieren (wir berichteten). Da jedoch eine zusätzliche Mulde für Abführung des Regenwassers notwendig wird, soll sich der Verband nun ein weiteres Mal mit der Maßnahme beschäftigen. Die Gesamtkosten für die Reparatur des Weges wurden mit rund 8.000 Euro beziffert.

Umfassend erörtert wurde ebenso die problematische Parksituation auf der Fläche. Diese werde zeitweise in zweiter und dritter Reihe zugeparkt, sodass die notwendige Feuerwehrzufahrt nicht mehr gewährleistet sei. Die Nutzer sollen nun noch einmal über die Gefahrensituation informiert werden. Gleiches gilt für eine angepasste Geschwindigkeit, da viele Eltern viel zu schnell auf das Gelände fahren. „Bevor wir hier Verbote aussprechen, hoffen wir weiterhin auf freiwillige Rücksicht und Einsicht der Beteiligten“, hieß es aus dem Ausschuss.

In der Schule sowie in der Turnhalle steht die Überprüfung der elektrischen Anlagen an. „Der Check des Leitungssystems ist versicherungstechnisch notwendig und muss von einer Fachfirma durchgeführt werden“, informierte der Hausmeister Bernd Forthmann. Die Kosten für eine solche Prüfung konnten allerdings noch nicht benannt werden.

Der Ausschussvorsitzende Udo Maart (CDU) stellte schließlich noch die Sinnhaftigkeit des Ausschusses als solches zur Diskussion. „Für mich ist dieser Kreis überflüssig, da er keine Entscheidungen treffen kann“, erklärte er. Anders sah es Christel Schmidt (WGH). „Der Ausschuss leistet in der Vorbereitung wichtige Zuarbeit. Ansonsten würden die Beratungen und damit die Beschlüsse im Schulverband erheblich mehr Zeit in Anspruch nehmen“, sagte die Schulverbands-Vorsteherin.

Weitergeführt werden wird diese Diskussion allerdings nun erst nach der Kommunalwahl im Mai, denn der Ausschuss tagte in dieser Wahlperiode zum letzten Mal.