Militärischer Teil des Flugplatzes Schwesing : Zu wenig Wasser für den Ernstfall

Das Ende kam anders als gedacht – fehlendes Wasser bereitete der Großübung auf dem Flugplatz in Schwesing ein vorzeitiges Ende. Die war eine Premiere: Erstmals übten zivile Feuerwehren auch auf dem militärischen Teil des Areals – mit dabei Feuerwehren aus den Ämtern Viöl und Nordsee-Treene. Doch dass die 100.000 Liter fassende Zisterne auf dem Gelände nach nur 45 Minuten kein Wasser mehr hergab, damit hatte niemand rechnen können. Sowohl Einsatzleiter Stefan Hansen, der gemeinsam mit seinem Immenstedter Kollegen Heiko Hansen die Leitung hatte, als auch Bürgermeister Wolfgang Sokoll dazu: „Das Wasserproblem auf dem Flugplatzgelände ist bekannt – wir weisen seit Jahren immer wieder darauf hin.“

„Aus dem Ärmel zu schütteln“ war diese Großübung, an der 86 Einsatzkräfte und elf Fahrzeuge der Wehren Schwesing, Immenstedt, Wester-Ohrstedt, Olderup und Oster-Ohrstedt teilnahmen, ohnehin nicht: Über Monate hatten Stefan Hansen (Schwesing) und Heiko Hansen (Immenstedt) Szenarien ausgearbeitet und Genehmigungen eingeholt. Der Alarm kam um 19.45 Uhr – danach rollten die Einsatzkräfte nach und nach auf das sehr weiträumige Gelände. Das Szenario: Eine Halle in Brand, in der zweiten starke Rauchentwicklung. Starke Nebelmaschinen simulierten den Rauch und erschwerten die Sicht. Atemschutzgeräteträger mussten „Verletzte“ finden und ins Freie zu bringen.

Vor Ort wurden die Einsätze kompetent abgearbeitet: In dieser Hinsicht war Schwesings Wehrführer Stefan Hansen denn auch sehr zufrieden: „Die Zusammenarbeit klappt sehr gut und das ist ganz wichtig, wenn mehrere Wehren bei einem größeren Einsatz zusammenarbeiten.“

Das ausbleibende Wasser stellte aber ein eklatantes Problem dar: Zwar verfügt die Schwesinger Wehr wegen der „Mitversorgung des Flugplatzes“ für den Ernstfall über einen sehr großen Tankwagen – „doch selbst die 3000 Liter Wasser reichen man gerade für drei Minuten“, rechnete der Wehrführer vor. Und innerhalb dieser Zeit sei ein größerer Brand „eigentlich nicht gelöscht“. Die umliegenden Wehren verfügen über Tankfahrzeuge bis 2000 Liter. Aber auch damit sind nur die ersten Minuten zu überbrücken.