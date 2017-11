Hundertwasser-Ausstellung : Zu schön, um wahr zu sein?

vergrößern 1 von 1 Foto: Otto von brocken 1 von 1

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 30.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Er gilt als eine der schillerndsten „Kunst-Figuren“ des vergangenen Jahrtausends. Aber Friedensreich Hundertwasser war noch weit mehr als das: ein Gesamtkunstwerk und dabei alles andere als ein Bohèmien. 1928 als Friedrich Stowasser in Wien geboren, sollte der Sohn eines Ingenieurs Kunstgeschichte schreiben – nicht zuletzt, weil er der allumfassenden Natur den ganzen Menschen gegenüberstellte. Hundertwasser war Maler, Architekt, Weltenbummler, Entdecker und Vorreiter dessen, was wir heute als ökologische Bewegung kennen. Noch bis zum 6. Januar zeigt die Galerie Tobien in der Neustadt 8 -10 ausgewählte Grafik des eigenbrödlerischen Weltbürgers.

Wie Galeristin Marid Taubert in ihrer Eröffnung festhielt, beginnt das Faszinosum Hundertwasser bereits mit seinem Namen. Nach der Matura (in Deutschland würde man von Abitur sprechen) besucht Stowasser 1948/49 drei Monate lang die Wiener Akademie der bildenden Künste und signiert erste Werke mit seinem Künstlernamen. Im Russischen bedeutet die Vorsilbe „Sto“ so viel wie „hundert“. In der Seemannssprache verweist das auf einen, der mit allen Wassern gewaschen ist. Aber die Zeit, da Hundertwasser mit dem umgebauten Salzfrachter „Regentag“ durchs Mittelmeer schippert, sollen erst noch kommen. Entdeckerlust ist allerdings von jeher eine Konstante im Leben des gleichermaßen geerdeten wie rastlosen Mannes. Schon kurz nach dem Beginn gibt er das Studium wieder auf und geht auf Reisen. Die 1950er-Jahre bescheren ihm erste große Ausstellungen in Europa. In Japan setzt er aus den Schriftzeichen für „Friede“ und „reich“ seinen neuen Vornamen zusammen.

Der zweite Künstlername „Regentag“ geht auf einen Törn mit dem schon erwähnten gleichnamigen Salzfrachter zurück, den Regisseur Peter Schamoni in einem Film verewigt hat. In dieser Zeit erwirbt der Künstler in der neuseeländischen Bay of Islands Grundstücke, auf denen er seinen Traum vom Leben und Arbeiten in der Natur verwirklicht. Sonnenkollektoren, Wasserrad und Pflanzenkläranlagen machen dieses nahezu autark. Außerdem experimentiert er mit Grasdächern und ist auch künstlerisch rührig, entwirft Postwertzeichen und mit dem Hundertwasserhaus eine Sehenswürdigkeit seiner Geburtsstadt Wien. Das sind nur einige von vielen Beispielen der – übrigens auch gesellschaftspolitischen – Aktivitäten, die er bis zu seinen Tod am 19. Februar 2000 entfaltet.

Wie sein Leben, so der Tod. Hundertwasser stirbt auf der Rückreise nach Neuseeland an Bord der Queen Elizabeth II an Herzversagen und wird unter einem Tulpenbaum auf seinem eigenen Grundstück begraben – nackt, ohne Sarg, nur in eine von ihm entworfene Flagge eingehüllt.

Friedensreich Hundertwassers Kunst lebt weiter – auch in Husum. Sein grafisches Werk umfasst 124 Motive, die er immer wieder variierte und auf seine ganz spezielle Weise zum Leben erweckte. „Reichtum ist Vielfalt“, hat der Künstler selbst einmal gesagt. Dazu passt auch, dass er besonders gern an Regentagen arbeitete: Bei Sonnenlicht bleiben die Farben stumpf. Er war eben nie ein Mann des schönen Scheins, auch wenn vielen seine Arbeiten zu schön scheinen, um wahr zu sein.