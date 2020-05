Pilgern in Nordfriesland : Zu Fuß von Dagebüll zur Hamburger Hallig: Unterwegs auf dem Nordfriesischen Himmelsweg

Auf der zweiten Etappe des Nordfriesischen Himmelswegs pilgert unser Autor von Dagebüll zur Hamburger Hallig.

Avatar_shz von Boris Pfau

04. Mai 2020, 12:28 Uhr

Nordfriesland | Immer auf dem Deich möchte unser Autor in vier Etappen von Klanxbüll nach St. Peter-Ording pilgern. Den zweiten Teil seiner Wanderung auf dem Nordfriesischen Himmelsweg von Dagebüll zur Hamburger Hallig musste er wetterbedingt immer wieder verschieben. Dann, nachdem es am 14. März endlich geklappt hat, kam Corona. Die Verzögerung macht sein Stück aber nicht weniger lesenswert.

Weiterlesen: Dem Himmel so nah: Pilgern auf dem Deich



Was für ein Meer aus Rot! Ich stehe vor dem Deich in Dagebüll und bin überwältigt von diesem grandiosen Gemälde, das sich dort gerade am Himmel im Osten aufbaut. Ich halte meinen Atem an und vergesse beinahe, den Augenblick noch mit meiner Kamera einzufangen. Ich habe mal gelesen, dass die Sonne an den Polen länger als einen Tag braucht, um aufzugehen. Aber ich bin hier auf dem 54. Breitengrad und da bleiben mir nur wenige Minuten der „wunschlosen Hingebung", die Theodor Storm einmal als das Glück beschrieben hat.

Ich erklimme in meiner Glückseligkeit den Deich und habe nun 26 Kilometern bis zur Hamburger Hallig vor mir.

Nach den ersten Kilometern durchdringt von hinten ganz unerwartet ein monotones, immer lauter werdendes Geräusch meine Besinnlichkeit. Ich drehe mich um und erkenne in der Ferne die Lore auf dem Weg von der Hallig Oland über den Damm zum Festland. Und dann sehe ich auch die erste Fähre, die von Dagebüll aus Kurs zu den Inseln hält. Die tägliche Routine nimmt dann doch ihren Lauf - aber heute ohne mich.

Während ich in meinen seligen Pilgergedanken vom Leben auf einer Hallig träume, stelle ich fest, dass der ganze Horizont im Westen unterbrochen ist von diesen vielen Warften auf den Marschinseln im Wattenmeer, die bei Sturmfluten regelmäßig Land unter sind. Die Sicht ist so gut, dass man sogar die einzelnen Häuser darauf erkennt. Und ganz am linken Ende dieser Kette erscheint im Gegenlicht Hallig Gröde, die mit zehn Einwohnern kleinste Gemeinde Deutschlands.

Das Kreuz auf dem Boden

„Mein Gott, ist das schön“, stammele ich vor mir her und stolpere dabei über einen Stein. Kurz bevor ich fluchend aufschreien will, entdecke ich auf dem Corpus delicti ein Kreuz. Was für ein Zeichen! Dass jetzt hier mitten in der grünen Unendlichkeit eines nordfriesischen Außendeiches ein Grenzstein aus dem Boden ragt, kann einfach kein Zufall sein.

Nun will ich es aber genau wissen und suche Orientierung. An der sogenannten Bäderstraße, die binnendeichs parallel meiner Route folgt, steht ein Schild mit der Auflösung: ich komme also aus dem Fahretofter Koog und wandere in den Hauke-Haien-Koog. Nun gut, Ordnung muss sein. Aber hier draußen in dieser überwältigenden Weite ist so ein Detail in Wirklichkeit so klein. Es zählt doch einzig die Frage nach dem ganz großen Plan, dem ich momentan scheinbar schon ein ganzes Stück näher gekommen bin.

Als das beruhigend gleichförmige Deichprofil noch weit vor mir von der fast urban anmutenden Silhouette des Fährhauses und des historischen Sielgebäudes in Schlüttsiel merkwürdig surreal unterbrochen wird, weiß ich, dass ich nun auch meiner Brotzeit deutlich näher bin. Da lockt das Gasthaus meinen knurrenden Pilgermagen genau zur richtigen Zeit, ist doch dort bereits die Hälfte der Tagesstrecke zurückgelegt.

Zuvor wartet aber noch eine neue Herausforderung auf mich. Der bisher so angenehm samtig grüne Bodenbelag meiner Wanderstrecke mutiert urplötzlich zu einer dystopischen Wüstenlandschaft. Der lehmige Untergrund ist zerfurcht von tiefen Rissen und in der gleißenden Vormittagssonne über mir wirkt die Kulisse nahezu apokalyptisch. So sieht also die Deichverstärkung des Koogs aus, erfahre ich später auf einer Info-Tafel des LKN.

Das Glück bleibt mir nicht lange hold, denn am Siel 59, wie das Fährhaus jetzt heißt, sind die Türen geschlossen: für ein Frühstück bin ich zu spät und für ein Mittagessen zu früh. Enttäuscht kapere ich die stillen Reserven und krame die einzige Käsestulle aus meinem Rucksack. Während ich auf einer Bank genau oberhalb des Siels sitze, beobachte ich das Geschehen im kleinen Hafen. Der Kapitän der „Hauke Haien“ lässt die wenigen Gäste an Bord, macht die Leinen los und startet seinen Ausflug in die Halligwelt. Hooge sieht zum Greifen nah aus und doch wird seine Fahrt länger als eine Stunde dauern.

Es läuft sich heute gut auf meinem Himmelsweg und so bin ich schnell am Sönke-Nissen-Koog. Vor einem dieser unzähligen Zäune auf der Deichkrone bleibe ich stehen und schaue nach Süden. Die urige nordfriesische Beschaulichkeit der letzten Kilometer mit den geduckten Reetdächern hinter der zweiten Deichlinie wird nun jäh unterbrochen vom sonderbar ästhetisch anmutenden Panorama einer unendlich weiten Landschaft mit den Windmühlen unserer Zeit.

Überhaupt ist diese knapp einhundert Jahre alte Siedlung schon etwas ganz Besonderes hier oben in den Reußenkögen. Der Familie des Großinvestors jener Zeit, dessen Name der Koog auch trägt, wurden sieben der insgesamt 28 Parzellen als Ausgleich für das finanzielle Engagement des Eisenbahningenieurs zugeteilt, der im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika „sein Geld gemacht“ hatte. Daher tragen diese die Namen von Bahnstationen in der damaligen deutschen Kolonie.

Während ich dann „Kalkfontein“, das im heutigen Namibia übrigens „Karasburg“ heißt, nicht auf Schienen, sondern per pedes passiere, entdecke ich im Westen plötzlich den Schafsberg und die Warft auf der Hamburger Hallig. Die Nachmittagssonne wärmt meinen Pilgerhut fast sommerlich und meine Beine laufen mit dem Ziel vor Augen wie von selbst. Obwohl es dank der unermüdlichen Konversation der mich stetig begleitenden Scharen von Nonnengänsen nicht wirklich ruhig ist, spüre ich trotzdem jene süchtig machende Stille des bedingungslosen Verschmelzens mit dieser unbeschreiblich schönen Natur. Die angenehm auflandige Brise aus Südwest schmeckt hier oben auf dem Deich salzig und macht die Berauschung meiner Sinne perfekt.

Wie in Trance finde ich mich plötzlich vor dem Ansinck-Haus wieder. Vielleicht sehe ich auffallend hungrig aus, auf jeden Fall spricht mich spontan ein Endfünfziger-Paar an. Ich würde so glücklich aussehen, schwärmt Dörte und ihr Mann Johs ahnt wohl was, als er mich etwas nieschierig fragt: „Wo kommen Sie denn her?“ Ich erzähle den beiden von meinem Pilgerprojekt und erfahre, dass der Krog auf der Hamburger Hallig, mein heutiges Ziel, noch im Winterschlaf ist.

Die beiden sympathischen Nordfriesen haben sofort eine Idee: „Dann nehmen wir Sie mit nach Diekshörn. Auf dem Weg zurück nach Husum kehren wir dort immer zum Kaffee ein.“ Das Angebot kommt mir wie gerufen und so lasse ich mich gemütlich zu dem kleinen Gasthaus im Breklumer Koog kutschieren. Ein Strammer Max soll mich stärken und hält wahrlich das, was er verspricht. Und als Nachtisch serviert mir die Hausherrin dieses kultigen Wohnzimmerstübchens ihren selbstgemachten Mohnkuchen.

Nach einer geselligen Verschnaufpause bringen die beiden mich zurück zum Außendeich, denn das letzte Stück meiner Etappe ist ja noch nicht geschafft.

Der gut vier Kilometer lange Weg hinaus auf die nicht eingedeichte Insel mitten im Weltnaturerbe Wattenmeer ist gezeichnet vom Treibsel und Strandgut der Sturmfluten des letzten Winters. Mehr als zwei Dutzend Mal hieß es Land unter und jetzt, da ich den acht Meter hohen Landesschutzdeich verlassen habe, wächst wieder mein Respekt vor der Natur. „Auch die Natur vermag uns nichts zu geben, als was wir selber ihr entgegenbringen“, schrieb Theodor Storm einmal. Während der feuerrote Sonnenball hinter der Halligwarft im Westen bedächtig in das Meer eintaucht, tanke ich mit jeder dieser kostbaren fünf Minuten meine Seele auf. Denn ich bin ich ja „nur“ auf dem 54. Breitengrad. Aber dies ist meine geliebte und gelebte Heimat.