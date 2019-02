Langenhorn : Ziel: Natur und Mensch im Einklang

Die Gemeindevertretung Langenhorn wird in ihrer Sitzung am Mittwoch eine Stellungnahme zum Landschaftsrahmenplan beschließen.

von Udo Rahn

19. Februar 2019, 12:58 Uhr

Wenn heute (20.) ab 19.30 Uhr der Gemeinderat Langenhorn im Gasthof Ingwersen tagt, wird es auch um das Thema Stellungnahme zum Landschaftsrahmenplan gehen. Dann soll die von der Planerin Gisela Ohmsen vom Büro EffPlan erarbeitete abschließende Stellungnahme beraten und verabschiedet werden.

Ihre Sichtweise hatte sie den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses in jüngster Sitzung schon einmal dargelegt. „Man muss prüfen, wie sich die Gemeinde künftig entwickeln will und abgleichen, wie der Landschaftsrahmenplan dazu passt“, so Ohmsen. Er nimmt Bezug auf das, was vorhanden ist und zeigt Entwicklungsziele auf. Natur und Mensch müssen beide zu ihrem Recht kommen. „Die Kommunen können aber sagen, dass sie etwas anderes entwickeln wollen. Man sollte sich zwar am Rahmen orientieren, aber man muss es nicht verbindlich, wenn es gute Gründe gibt“, so Ohmsen.

Eines der Grundziele sei, mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Wenn ein Bau- oder Gewerbegebiet entwickelt werden soll, müsse das begründet und Ausgleichsflächen angeboten werden. „Der Landesentwicklungsplan steht auf gleicher Stufe, wie der Flächennutzungsplan einer Gemeinde“, so Ohmsen.

Zum Landesentwicklungsplan gehören drei Karten. Die erste zeige in roter und rot-schraffierter Darstellung bestehende Naturschutz- und Natura2000-Gebiete, in weiß jeweils Natura2000-, FFH- oder Vogelschutzgebiete. Diese könne man wegen einer Stellungnahme vernachlässigen. Die Ortsgrenzen habe sie zur Orientierung in pink-gestrichelt eingezeichnet. Bei den grün-schaffierten Flächen handele es sich um Biotopverbundsysteme, wie bei Lütjenholm zur Wiederansiedlung des Scheckenfalters. „Diese Flächen waren auch im alten Plan schon da. Da fassen wir sowieso nichts an“, so Bürgermeister Olde Oldsen.

Besonders zu betrachten seien, setzte die Planerin fort, die Bereiche, die mit rosa Sternen versehen sind. Das seien Wiesenvogelbrutgebiete, beispielsweise südlich Loheide, östlich der B 5, also im Südosten, oder auch Südwesten, dort wo bereits Windkraftanlagen sind. Grundsätzlich sei es logisch, vorhandene Grünflächen als Brutgebiete für Wiesenvögel auszuweisen, allerdings habe sie festgestellt, dass dort rund 70 Prozent bewirtschaftete Ackerflächen liegen, die wenig geeignet sind zum Brüten. Lediglich im Norden, entlang der Soholmer Au, liegen tatsächlich Brutgebiete. „Darauf sollte man hinweisen und auch, dass die Betreiber des Windparks eine Artenschutzuntersuchung gemacht haben, die besagt, dass dort kaum Vögel brüten“, so Ohmsen. Das Land habe wohl den alten Plan übernommen.

Die zweite Karte zeige in rosa das Landschaftsschutzgebiet Alter Langenhorner Koog, das vom Kreis Nordfriesland der Geest- und Marschlandschaft Soholmer Au zugeschlagen worden war. Dagegen habe die Kommune in 2017 (wir berichteten) interveniert. Die Einwendungen müssten, so Ohmsen, wiederholt werden. Auch sei nicht klar, unter welchen Kriterien die Einstufung des Gebietes, die Unterschutzstellung als Landschaftsschutzgebiet(braun schraffiert) rechtfertige. Das müsse moniert werden.

Der Ausschussvorsitzende Volker Feddersen wies darauf hin, dass die Kommune seiner Meinung nach schon genug Naturschutzräume ausweise. Er würde es gern sehen, wenn das weitere Gemeindegebiet frei von weiteren Auflagen bleibe.