Rundgang in der dunklen Innenstadt : Ziel: Angstfrei durch Husum

Gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Britta Rudolph machten 20 Frauen auf Orte der Furcht in der Innenstadt aufmerksam.

„Halbe Macht den Männern“, prangt in weißen Lettern auf der organgefarbenen Tasche der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Husum, Britta Rudolph. Gerade hat sie sich eine neongelbe Warnsweste übergestreift und begrüßt in der Empfangshalle des Bahnhofs rund 20 Frauen, die sich bei Wind und Regen aufgerafft haben, um gemeinsam mit ihr einen Rundgang im Dunkeln durch Husums Innenstadt zu machen. „Mit dieser Zahl hätte ich nicht gerechnet“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte baff in die Runde. „Ich dachte, dass ich am Ende nur mit acht Frauen losmarschieren würde.“ Stattdessen hatten sich sogar 28 Frauen angemeldet für den Rundgang „Angstfrei durch die Stadt“. Zusätzlich waren diverse Hinweise und Meldungen zu Angsträumen im Rathaus eingegangen. „Das scheint ein Thema zu sein“, konstatiert Rudolph.

Angst sei ein gutes Urgefühl, das einen schützt. Doch – und deshalb hatte Rudolph zu dem Rundgang eingeladen – sollten Angsträume in der Innenstadt durch die „Expertinnen des Alltags“ transparent gemacht werden, um diese an die entsprechenden Stellen weiterzumelden. So nehmen am Rundgang unter anderem auch Frauen aus dem Arbeitskreis Fraktion der Frauen teil, zudem Petra Stadtländer von der Frauenberatung Notruf Nordfriesland und die Bauausschussvorsitzende Barbara Ganter.

Die erste Station der Route ist, wen wundert es, der Bahnhof selbst. „17.20 Uhr, Eingangshalle Bahnhof, horchen Sie mal in sich hinein, wie ist das Gefühl“, fragt Rudolph in die Runde. Damit das alles anschaulicher wird, werden die Teilnehmerinnen gebeten, sich ihrem Gefühl entsprechend in einem Ampelsystem aufzustellen: Rot heißt Angstraum, Gelb heißt es geht noch und Grün heißt alles in Ordnung.

Hier sind sich alle einig: Um diese Tageszeit ist die hellbeleuchtete und gut besuchte Bahnhofshalle kein Problem. Das ändert sich jedoch mit der Uhrzeit: „So, jetzt stellen sie sich vor, es ist 23.20 Uhr, der Bahnhofsshop ist geschlossen, keine Menschen weit und breit, wie fühlen Sie sich?“ Da wird es vielen schon etwas mulmiger. Dieses Uhrzeitprinzip trifft für fast alle weiteren Stationen zu, die auf der Route liegen.

Der Fahrradständer neben dem Bahnhof, schwer einsehbar, schlecht beleuchtet. Aber, so bemerkt eine Teilnehmerin, „ein Taxistand in der Nähe“. Der Tunnelweg, der unter den Gleisen hindurchführt, der ZOB, die Bürgerschule. Zu später Stunde gibt es viele Probleme für die Frauen. Wenig belebte, schwer einsehbare und wenig beleuchtete Orte machen ihnen Angst.

Antje Nissen hält den Rundgang gerade deshalb für eine wichtige Maßnahme: „Das ist total sinnvoll, Prävention ist das Stichwort“, so Nissen. Ihre mittlerweile erwachsenen Töchter hätte sie nie allein im Dunkeln nach Hause gehen lassen. Nissen plädiert zudem dafür, dass Frauen und Mädchen viel mehr geschult werden müssten, um zu wissen, wie sie sich in bestimmten Angstsituationen verhalten sollen.

Dem kann Hildegard Cordsen nur zustimmten. Dick eingepackt marschiert sie in der Gruppe vom ZOB Richtung Bürgerschule: „Das ist ein wichtiges Thema, für jung und für alt.“ Man müsse noch viel mehr Menschen mit ins Boot holen, Anwohner, Schulen, jeder solle die Möglichkeit bekommen, Orte zu benennen, die Angst machten.

Ein Ort wird während des abendlichen Spaziergangs häufig unter den Frauen diskutiert: die Neustadt. Unter den Teilnehmerinnen sind auch die 20-jährige Dalia Amir Abdi und die 18-jährige Anna Christiansen, die ehrenamtlich im Mädchentreff arbeiten und den Altersdurchschnitt der Veranstaltung enorm nach unten ziehen. „Ich wurde nachts mal auf der Neustadt verfolgt und die haben mir hinterhergerufen – da hatte ich total Angst“, so Amir Abdi. „Ich wohne hinter der Neustadt und muss nach der Arbeit im Dunkeln mit dem Fahrrad da durch fahren, da fühle ich mich häufig unwohl“, ergänzt Christiansen.

Doch bis zur Neustadt schafft es die Gruppe nicht. Zu groß der Rundgang, zu knapp die Zeit. Sie soll, genau wie der Schlosspark, Thema eines zweiten Rundgangs werden. „Uns läuft die Zeit davon“, sagt Rudolph. „Wir müssen abkürzen.“ Zum Schluss geht es dann noch durch die Langenharmstraße über den großen Parkplatz in die Wasserreihe. Von dort durch den Hafengang zur Hafenbrücke. Gelobt wird die Bodenbeleuchtung im Hafengang und auch das Parkhaus sei architektonisch so konzipiert, dass es gut einsehbar und beleuchtet ist. Es gibt also auch Lob, das vielleicht als Inspiration für die eine oder andere dunkle Ecke in der Innenstadt genutzt werden könnte.

Im Rathaus dann eine Abschlussrunde mit eindeutigem Fazit: Die Aktion muss wiederholt werden. Auch zu anderen Jahreszeiten, die wieder andere Umstände mit sich bringen. „Wir können erstmal nur sammeln, aber wir sind über jeden Hinweis weiterhin dankbar“, so Rudolph, die alle Angsträume in einer Karte festhält.