Oldenswort : Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag wurde in Oldenswort in der Straße „Bi de Friheit“ ein Wagen angefahren. Der Täter begann Fahrerflucht.

Avatar_shz von hn

30. September 2019, 10:23 Uhr

Oldenswort | Am Dienstag, 24. September, wurde in Oldenswort ein weißer Dacia Dokker angefahren, wie die Polizeidirektion Flensburg mitteilt. Der Wagen parkte zwischen 16 und 21.30 Uhr in der Straße „Bi de Friheit“.

Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war der Seitenspiegel stark beschädigt. Vermutlich ist ein anderer Wagen mit seinem Außenspiegel dagegen gefahren. Der unbekannte Fahrer hatte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Zeugen des Unfalls oder der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Tönning unter der Telefonnummer 04861/6170660 zu melden.

