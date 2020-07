Husum : Zeugen gesucht: Schlägerei in der Bredstedter Straße

Zwei Personen schlagen auf 17-Jährigen ein.

31. Juli 2020, 09:27 Uhr

Husum | Die Polizei sucht Zeugen für eine Schlägerei auf einer Tankstelle in der Bredstedter Straße. Die Tat hat sich am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr ereignet und wurde erst am Mittwoch bei der Polizei angezeigt.

Ein 17-Jähriger wurde dort zunächst von einem Bekannten angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs kam dann eine weitere Person dazu und man hat auf den Geschädigten eingeschlagen. Auch als dieser am Boden lag, haben die Täter nach Angaben der Polizei nicht von ihm abgelassen. Er wurde dabei verletzt. Zudem sei auch noch mit einem Messer gedroht worden. Die Kripo Husum hofft nun auf Angaben von Zeugen: Telefon 04841/ 8300.

