Zeugen gesucht : Zerstörte Bäume in Wittbek: „Das ist kein dummer Bubenstreich“

Unbekannte haben in Wittbek acht junge Obstbäume zerstört. Naturfreunde und Polizei suchen nun die Täter.

Avatar_shz von Herbert Müllerchen

18. September 2019, 14:50 Uhr

Wittbek | Fassungslos stehen Ernst-Hermann Grund und Ingrid Glismann vor der Obstbaumwiese in Wittbek. Vor gut zwei Jahren haben beide auf der Gemeindefläche acht Obstbäume gespendet, gepflanzt, gehegt und gepflegt. Doch am vergangenen Wochenende sind die Äste aller Jungbäume – wie es scheint mutwillig – abgeknickt oder abgerissen worden.

Noch vor wenigen Wochen konnten die Naturfreunde vom Pflaumenbaum eine kleine Ernte einfahren. „Die Früchte der Apfel-, Birnen- und Pflaumenbäume waren für die Allgemeinheit vorgesehen, jeder hätte sich daran erfreuen und sie genießen können“, so Glismann. Die Nutzung der Gemeindefläche wurde sogar vor vier Jahren vertraglich geregelt. Auch eine Blumenwiese haben die beiden Spender auf dieser Fläche vorgesehen.

Es sei nicht das erste Mal, dass so etwas passiere, erklärt Ingrid Glismann. „Vor einiger Zeit, als die Straße saniert wurde, sind ebenfalls frisch gepflanzte Bäume zerstört worden.“

Die Früchte der Apfel-, Birnen- und Pflaumenbäume waren für die Allgemeinheit vorgesehen. Ingrid Glismann, Baumspenderin

Alle Welt spreche davon, sich für Blumen- und Obstbaumwiesen einzusetzen, um so den Insekten einen Lebensraum zu bieten, sagt Ernst Hermann Grund kopfschüttelnd. Dies sollte nun ein kleiner Beitrag zu diesem notwendigen Schritt sein. „Doch offensichtlich gibt es Menschen unter uns, die dafür kein Verständnis haben und ihre Zerstörungswut auslassen.“

Gut 700 Euro hatten Grund und Glismann damals aus eigener Tasche für die acht Obstbäume investiert. „Das hier ist kein dummer Bubenstreich, sondern bewusst bösartig und in meinen Augen auch kriminell“, betont Glismann. „Eine derartig niederträchtige Zerstörung ist völlig fehl am Platz.“

Ernst-Hermann Grund hat nun beim zuständigen Polizeirevier in Husum Anzeige erstattet. Man werde auf jeden Fall nicht aufgeben, nach den Tätern zu suchen, sind sich Grund und Glismann einig. Daher bitten sie Zeugen, die etwas gesehen haben, sich mit der Polizei unter Telefon 04841/8300 in Verbindung zu setzen. „Wir werden jeden Hinweis vertraulich behandeln“, so ein Polizeisprecher.

Und wie soll es nun weitergehen? „Wir werden nun versuchen, die Bäume zurecht zu schneiden, vielleicht können wir ja den ein oder anderen noch retten“, so Glismann.