Zehn Künstler stellen aus

von Stephan Bülck

25. Juli 2019, 14:55 Uhr

Pellworm | Noch bis Sonnabend, 2. August, ist die 22. Sommerausstellung Pellwormer Künstler/-innen in der Hermann-Neuton-Paulsen Schule auf Pellworm (Eingang Liliencronweg/Waldhusentief) zu sehen.

Zehn Künstler stellen ihre aktuellen Werke aus. Zu ihnen gehören Christa Berger, Elena Dmitriewa, Anja Harrsen, Emmy Jensen, Rolf Kettner, Martina Meesenburg, Angelika Petersen, Helga Petersen, Martin Petersen und Effi Poche-Nommsen.

In einer kleinen Sonderausstellung wird außerdem an die Künstlerin Claudia Röhrbein-Freyburg erinnert, die am 21. Februar 2017 plötzlich verstarb. Sie war Mitglied der Sommerausstellung im Jahre 2009.

Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft des Inselmuseums und seines Leiters Walter Fohrbeck. Sie ist täglich geöffnet von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, auch sonnabends und sonntags. Betreut wird sie durch einen Künstler der Ausstellungsgruppe.