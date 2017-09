Langenhorn : Zehn Jahre Jugendfeuerwehr

vergrößern 1 von 2 Foto: rah 1 von 2

Besser hätte es für die derzeit 27 Aktiven der Jugendfeuerwehr Langenhorn nicht laufen können. Bei Kaiserwetter feierten sie ihren zehnjährigen Geburtstag mit einem bunten Mix aus offiziellem Teil sowie einem Tag der Offenen Tür mit Aktionen für Kinder und Erwachsene. Vorbildlich betreuten die jungen Blaujacken die Hüpfburg, Wasserspiele sowie die vom Kreisjugendring zur Verfügung gestellten Spielstationen. Viele Familien mit Kleinkindern nutzten die Angebote und informierten sich.

Vorführungen der Ehrenamtler der Ortswehr Mönkebüll von Fett- und Mehlstaub-Explosionen, eine Schauübung sowie ein gestellter Einsatz der Akteure der Rettungshundestaffel Ladelund bereicherten den Tag. Die Musiker des Feuerwehrmusikzuges Langenhorn erfreuten mit einem fetzigen Programm, und auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz.

Überrascht wurde der extra aus Ostfriesland angereiste Gründer der Jugendwehr, Wilhelm Strenge, während des Festaktes im Gerätehaus. Kreisjugendfeuerwehrwart Björn Hufsky zeichnete ihn für seine Verdienste mit der Leistungsspange in Bronze der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehren aus. „Hätte ich das gewusst, dann wäre ich im Dienstanzug erschienen“, so sein Kommentar.

Mit von der Partie waren auf Einladung von Jugendfeuerwehrwart Sven Lewald auch Kreisbrandmeister Christian Albertsen, Amtswehrführer Dirk Paulsen, Gemeindewehrführer Hans-Jürgen Hansen und Vertreter der Orts- und Nachbarwehren sowie der Kirchengemeinde Langenhorn. Vermisst wurde ein offizieller Vertreter der Kommune, denn Bürgermeister Horst Petersen hatte sich wegen Urlaub abgemeldet.

Jugendfeuerwehrwart Andreas Wilkens, seines Zeichens Chef der Jugendfeuerwehr Langenhorn in Hamburg, war nicht ohne Grund angereist. Sven Lewald hatte ihn eingeladen,weil es schon oft zumindest auf digitalem und telefonischem Weg zu Kontakten gekommen sei. Der Grund: Ziemlich oft stünden Jugendliche nämlich freitagabends vergeblich vor dem Feuerwehrgerätehaus in Hamburg-Langenhorn, weil sie in einen Übungsabend hineinschnuppern wollten. Eine Verwechselung, denn die Hamburger treffe sich donnerstags, die Kollegen der Langenhorner Wehr aus Nordfriesland hingegen freitags. Bei der Auswahl der Internetseite komme es beidseitig einfach zu Verwechslungen. „Diese witzigen Begebenheiten sollten wir mal bei einem persönlichen Treffen austauschen“, so Andreas Wilkens. „Ich lade Euch zu einem Tag bei uns in Hamburg ein“, lautete sein Angebot. Er hoffe dabei auf einen zukünftigen ständigen Austausch beider Wehren.

„Ohne Wilhelm Strenge und seine Beharrlichkeit hätte es die Jugendfeuerwehr Langenhorn wohl noch nicht oder nicht so lange gegeben“, erklärte der Gemeindewehrführer Hans-Jürgen Hansen. Der Wunsch danach von politischer Seite sowie der Ortswehren habe es schon lange vor Gründung der jungen Wehr am 21. September 2007 gegeben. Doch es habe an Manpower gefehlt. Wilhelm Strenge sei im Rahmen eines Feuerwehrballs überraschend auf ihn zugekommen und habe sich bereit erklärt, Aufbauarbeit mit einem kleinen Team zusammen mit Nils Borcherding leisten zu wollen. Das sei, so Hansen, zu einem Zeitpunkt gewesen, wo fast jeder den Gedanken an eine Jugendwehr schon ad acta gelegt hatte. Strenge habe sogar ein Konzept vorgelegt. „Heute seid ihr eine gewachsene Truppe und beispielhaft für unser Dorf. Alle profitieren davon, und ihr Jugendlichen am meisten. Hier gelten Kameradschaft und Teamgeist“, so Hansen.

Sowohl der Kreisbrandmeister als auch Amtswehrführer wiesen darauf hin, dass in der Jugendwehr der Grundstein für den Übertritt in die große Wehr gelegt wird. „Es war der richtige Weg. Dank gebührt allen Ausbildern und Betreuern für das Engagement“, so Dirk Paulsen.

Oke Ebsen überbrachte im Auftrag des verhinderten Pastors Guido Jäckel Glückwunsche von der Kirchengemeinde.