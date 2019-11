Mildstedt : Zank um Grünabfall-Sammelstelle

Nach erneuter Diskussion des Dauerthemas einigen sich Gemeindevertreter auf eine Gebührentabelle.

Avatar_shz von Helmuth Möller

04. November 2019, 18:43 Uhr

Mildstedt | 24 Tagesordnungspunkte waren es ursprünglich, 28 schließlich durch zusätzliche Anträge. Die Mildstedter Gemeindevertreter hatten ein straffes Programm in ihrer jüngsten Sitzung vor sich. Besonders kontrovers wurde das Thema Grünabfall-Sammelstelle ab 1. Januar 2020 diskutiert. Das Thema war bereits mehrfach und über Stunden hinweg in den Ausschüssen behandelt worden.

Bürgermeisterin Telse Jacobsen (CDU) wies zu Beginn der Sitzung noch einmal darauf hin, „dass jeder Bürger die Möglichkeit hat, in seinem eigenen Garten zu kompostieren“. Auch gebe es die Biotonne, deren Jahresgebühren in Mildstedt wie folgt aussehen: 40 Liter 36 Euro, 60 Liter 54 Euro, 80 Liter 72 Euro, 120 Liter 108 Euro, 240 Liter 216 Euro und 660 Liter 594 Euro.

„Daneben hat der Gemeinderat beschlossen, die gemeindliche Grünabfall-Sammelstelle auch ab dem 1. Januar 2020 weiter geöffnet zu halten“, betonte die Gemeinde-Chefin. Die Öffnungszeiten: An jedem 1. und 3. Sonnabend im Monat von 8 bis 11 Uhr. Künftig entfällt der letzte Montag in jedem Monat.

Für die FDP-Fraktion hatte Rüdiger Kohls vor der Sitzung um 16.44 Uhr einen schriftlichen Änderungsantrag bei der Gemeindechefin eingereicht. Innerhalb längerer Ausführungen schlug er diese Preise vor: 100-Liter-Sack 1,50 Euro, 240-Liter-Sack drei Euro, Anhänger bis 2,50 Meter Länge 13 Euro, Anhänger über 2,50 Meter Länge 26 Euro.

Es gab zahlreiche Wortbeiträge, die schließlich vom einem lauten Zuruf von Edda Westphalen-Jessen (CDU) „Antrag zur Geschäftsordnung!“ jäh beendet wurden.

Einstimmig verlief der Beschluss, einen Container für die Gemeinde und einen weiteren für Privat-Anlieferer aufstellen zu lassen. Es folgte die Abstimmung über den von der FDP eingebrachten Antrag mit den zuvor genannten Preisen: Mit Ja votierten lediglich Günter Jacobsen und Rüdiger Kohls (beide FDP), Truels Reichardt (SPD) enthielt sich, zwölf Mal hieß es Nein.

Schließlich folgte die zweite Abstimmung über jene Preise, die der Finanzausschuss-vorsitzende Hans-Dieter Emmel (CDU) vorstellte: 100 Liter-Sack: zwei Euro, bis 240 Liter: vier Euro, Pkw mit einem Kubikmeter: 24 Euro, Pkw mit zwei Kubikmetern: 26 Euro, Doppelachs-Anhänger: 50 Euro. Das Ergebnis: Ernst-Julius Levsen (AWM) und Rüdiger Kohls (FDP) stimmten dagegen, Günter Jacobsen (FDP) enthielt sich und zwölf Kommunalparlamentarier votierten mit Ja.

Die Bürgermeisterin wies in ihrem Bericht darauf hin, dass jetzt das Straßenstück der Hauptstraße zwischen der Einmündung von der Osterreihe bis zum Kirchspielskrug mit Rohrverlegungen durch den Deich- und Hauptsielverband in Arbeit sei – die Zufahrt zum Landgasthof Kirchspielskrug ist aus Richtung Husum frei. „Die Arbeiten sollten bis Mitte Dezember erledigt sein“, sagte Telse Jacobsen und wies auch hierauf hin: „Die Straßenbaufirma Hoff ist derzeit mit den angemeldeten Straßenausbesserungen im Gemeindegebiet in Gange, auch der Luruper Weg wird ausgebessert.“

Einstimmig votierte der Gemeinderat für die Schließung der Bushaltestelle im Zuge der Linien 77 und 78 am Stampmöhlenkamp – und Einrichtung einer neuen Haltestelle am Straßenzug „Distelacker“.

Einstimmig angenommen wurde die Empfehlung aus dem Kommunalausschuss, in der Hauptstraße zwischen den Straßenzügen Allee und Kirchenweg einen Zebrastreifen anzulegen. Das Ordnungsamt wird beauftragt, die Angelegenheit weiterzuverfolgen.

Einstimmig fiel die Entscheidung, die Erstellung der Homepage auszuschreiben.

In den Kindertagesstättenbeirat gewählt wurde Sabine Iwersen (SPD). Zu ihrem Vertreter wurde Rolf Riebsell (SPD) bestimmt.