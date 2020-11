Corona in Nordfriesland : Zahlen vom Sonnabend: 20 Neuinfektionen

Insgesamt waren gestern 210 Menschen nachweislich infiziert.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

08. November 2020, 10:31 Uhr

Nordfriesland | Auch am Sonnabend stieg in Nordfriesland die Zahl der mit dem Corona-Virus neu infizierten Personen weiter an. Waren es am Freitag 19, so meldete der Kreis Nordfriesland am Sonnabend weitere 20 Neuinfizierte.

Die Zahl der infizierten Personen beträgt derzeit 210, davon 199 auf dem Festland und 11 auf den Inseln

2028 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne, davon 1963 auf dem Festland und 65 auf den Inseln. Sechs infizierte Personen liegen derzeit in einer Klinik.

Die Inzidenz laut RKI: 65,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

256 Infizierte sind in NF bisher wieder gesundet, davon 204 auf dem Festland und 52 auf den Inseln.

Insgesamt gab es bisher 468 positiv getestete Fälle (210 sind gegenwärtig infiziert, 256 sind nicht mehr infiziert, 2 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Virus-Infektion verstorben).