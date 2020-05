Corona-Krise : Zahlen vom Mittwoch: Noch vier Infizierte in Nordfriesland

Zwei der Infizierten liegen im Krankenhaus.

06. Mai 2020, 16:30 Uhr

Nordfriesland | Laut aktueller Corona-Statistik des Kreises gibt es derzeit nur noch vier bekannte Corona-Fälle in Nordfriesland, davon drei auf dem Festland. 141 Menschen befinden sich in Quarantäne, davon 104 auf dem Festland und 37 auf den Inseln. Zwei Infizierte liegen in einer Klinik. Insgesamt gab es bisher 82 positiv Getestete. 77 sind nicht mehr infiziert, einer ist verstorben.

