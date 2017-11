Nordfriesland : Zahl der Zweitjobber steigt

vergrößern 1 von 1 Foto: ngg 1 von 1

von hn

erstellt am 06.Nov.2017 | 11:00 Uhr

Immer mehr Zweitjobber: Rund 6200 Arbeitnehmer im Kreis Nordfriesland haben neben dem Haupterwerb noch einen Minijob – 88 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Diese Zahlen nennt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in einer Pressemitteilung. Die NGG beruft sich dabei auf neueste Zahlen der Arbeitsagentur. Besonders verbreitet seien Zweitjobs im Gastgewerbe: 1240 geringfügig Beschäftigte arbeiten in der Branche in Nordfriesland – zusätzlich zu einer sozialversicherungspflichtigen Stelle. Gegenüber 2007 stieg ihre Zahl um 168 Prozent.

Finn Petersen, Geschäftsführer der NGG Schleswig-Holstein Nord, spricht von einem „alarmierenden Trend – es kann nicht sein, dass immer mehr Menschen mit einem normalen Arbeitsverhältnis nicht über die Runden kommen.“ Auf den ersten Blick verzeichne der Arbeitsmarkt im Kreisgebiet steigende Beschäftigungsquoten. „Doch die hohe Zahl der Zweitjobber zeigt, dass nicht alles Gold ist, was auf dem Arbeitsmarkt glänzt.“

Das Gastgewerbe dürfe nicht zur „Minijobber-Domäne“ werden. „In Hotels, Pensionen und Restaurants brauchen wir mehr gelernte Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte.“ Aushilfen könnten auf Dauer keine Fachkräfte ersetzen. Schon heute seien die Klagen über fehlende Köche und Kellner groß. Doch die gewinne man nur, indem man gute Löhne zahle. Selbst wer Vollzeit arbeite, sei mit dem gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 8,84 Euro pro Stunde nicht in der Lage, eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Finn Petersen beklagt darüber hinaus, dass im Einzugsbereich der NGG 29 000 Menschen regelmäßig sonntags und 11 000 nachts arbeiten. Und 33 000 Beschäftigte seien zwischen 18 und 23 Uhr im Job aktiv. Das gehe aus dem aktuellen Mikrozensus hervor.

Arbeitszeit-Regeln aufzuweichen, sei unnötig, fügt Petersen hinzu. Insbesondere einer wöchentlichen statt einer täglichen Höchstarbeitszeit müsse eine Absage erteilt werden.